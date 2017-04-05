Антитеррористическая акция пройдет в Москве 6 апреля

Как сообщает «Дождь», в Москве антитеррористическая акция пройдет в четверг, 6 апреля. По данным источников телеканала, близких к организаторам мероприятия, акция солидарности будет называться «Питер, мы с тобой», она пройдет на Манежной площади и начнется в 17.00.

По словам источников «Дождя», близких к Кремлю, акции солидарности с Петербургом пройдут в разные дни и в других городах России.

В Московской федерации профсоюзов (МФП) подтвердили «Интерфаксу» дату и время проведения акции. «В четверг в 17.00 на Манежной площади в центре столицы представители Московской Федерации профсоюзов, профсоюза работников метрополитена, профсоюза работников транспорта, Транспортной ассоциации московской агломерации проведут акцию памяти и солидарности "Питер, мы с тобой!", - сообщили в МФП. Участники акции возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что администрация президента поручила организовать антикоррупционные митинги. В Кремле заявили, что не имеют к этому никакого отношения.