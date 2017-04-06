Депутаты подготовят молодежь к муниципальным выборам

Молодежный парламент при Госдуме и Федеральное агентство по делам молодежи подготовят молодых политиков к участию в муниципальных выборах в 2017 году. Об этом рассказала в четверг председатель молодежного парламента при Госдуме Наталья Кувшинова на презентации проекта «Молодежная команда страны».

В рамках этого проекта молодежный парламент проведет обучающие курсы повыборным технологиям, научит участников общаться с избирателями и решать затронутые гражданами проблемы. С молодежью будут работать наставники из числа депутатов Госдумы и представителей местных законодательных органов. По словам Кувшиновой, в проекте будут участвовать депутаты от всех парламентских партий и «привязки к правящей партии нет». Она также подчеркнула, что проект носит образовательный характер и участие прошедших обучение молодых людей в выборах не является обязательным. При этом на муниципальных выборах участники проекта, по ее словам, смогут баллотироваться как в порядке самовыдвижения, так и от партий.

Кувшинова также добавила, что муниципальные выборы — лишь первая ступень нового проекта, и в дальнейшем молодежный парламент будет готовить участников к выборам в Госдуму. Сегодня проект открыт в 11 регионах, а финансировать его будет молодежный парламент.

Всем очевидно, что руководство в партиях возрастное и карьеры там не сделать, говорит политолог Михаил Виноградов: «А так молодым людям дают выбор: или вы здесь и сейчас почти гарантированно становитесь муниципальным депутатом, или боретесь за смену режима, при этом режим все равно уцелеет, а даже если нет, то лидеры протеста обязательно вас кинут». По мнению эксперта, это попытка отделить тех, кто хочет в политику «для себя», от тех, для кого на первом месте - общие перемены. Говорить же о том, что этот проект нужен новому председателю Госдумы Вячеславу Володину для подготовки собственных молодых кадров, еще рано, считает Виноградов: пока это «ярмарка обещаний, а не намерений».

Политолог Константин Калачев полагает, что на муниципальных выборах у всех партий, кроме «Единой России», есть реальный кадровый голод, и участники нового проекта могут повысить привлекательность партий на этих выборах. Но вероятнее всего, что молодые кандидаты пойдут на них как самовыдвиженцы, потому что карьерно ориентированные люди предпочитают партию власти, где нет кадрового голода, а идейные борцы - несистемную оппозицию, резюмирует эксперт.