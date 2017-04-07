Новой серии губернаторских отставок не будет, уверяют в Кремле

Президент Владимир Путин в четверг удовлетворил заявление о добровольной отставке главы Марийской республики Леонида Маркелова, отработавшего на этом посту 16 лет, и назначил на его место председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. На встрече с Евстифеевым Путин пояснил, что Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы», а его сменщик, еще будучи «заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимался и этой республикой». Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа (ПФО) с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе (см. врез).

Маркелов переизбрался на новый срок всего полтора года назад, с трудом избежав второго тура (50,78% голосов). Накануне выборов в интернете появилась видеозапись его встречи с жителями одной из деревень, где Маркелов, выразив недовольство плохим приемом, пригрозил «повернуться к ним тем местом, каким они к нему повернулись» и «раскопать» только что построенную дорогу. Позже в руководстве региона объяснили, что Маркелов пошутил. При этом у марийского лидера было жесткое противостояние с полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем, говорят два собеседника, близкие к администрации президента.

Удалось не всё Евстифеев девять лет отработал председателем Девятого арбитражного апелляционного суда, в январе 2014 г. возглавил Арбитражный суд Московской области. В том же 2014 году он пытался стать председателем экономколлегии Верховного суда (квалификационная коллегия предпочла другого кандидата), а в 2015 г. неудачно выдвигался в председатели Арбитражного суда Московского округа.

Это уже вторая губернаторская отставка за последние три дня: во вторник был отрешен от должности глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по обвинению в получении взяток. Но повторения февральской серии, когда за 10 дней сменились пять губернаторов, не будет, уверяет человек, близкий к администрации президента: замена Соловьева была форс-мажором, а в случае с Маркеловым 16 лет – «уже очень большой срок, чтобы продолжать демонстрировать эффективность». В сентябре и так будет много непростых выборов и, если их число еще увеличить, это может негативно сказаться на президентской кампании, добавляет другой человек, близкий к администрации президента. По его словам, Маркелов «тоже был фактически назначен Кириенко, он его выбирал», поэтому говорить об аппаратной победе Кириенко нельзя: «Регион тяжелый и депрессивный, особых интересов там нет».

Новой серии, скорее всего, не последует, это точечные решения, согласен политолог Дмитрий Орлов, но «в круг этих решений может попасть» самарский губернатор Николай Меркушкин. Отставка Маркелова связана с серьезным межэлитным противостоянием и ни о новой серии отставок, ни о Евстифееве как «человеке Кириенко» говорить нельзя, поскольку решения по губернаторам принимает президент, считает политолог Андрей Колядин. Две отставки объединяют Поволжье и активность Бабича, добавляет политолог Михаил Виноградов: «Об отставках еще 5–10 губернаторов продолжают поговаривать, но не очень настойчиво. Я думаю, еще несколько отставок возможны, хотя до этого ждали, что все замены отложат на лето – чтобы не проводить выборы в сентябре». Политолог Аббас Галлямов тоже предполагает, что отставки в апреле могут продолжиться, хотя допускает, что Маркелов и сам хотел уйти. В начале 2000-х, когда из конституций Татарстана и Башкирии убирали нормы о суверенитете, полпредство было органом вспомогательным, а президенты республик не воспринимали людей из ПФО всерьез, вспоминает Галлямов. Однозначно говорить о том, что Евстифеев – человек Кириенко, тоже нельзя, считает он: «Кириенко достаточно функционален, чтобы не заниматься делением людей на «свой – чужой», у него сейчас масса других проблем».