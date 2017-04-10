Адвоката можно будет лишить статуса за ущерб авторитету адвокатуры

Адвокатам запретят обжаловать наложенные на них дисциплинарные взыскания по существу – только в связи с нарушением процедуры либо из-за несоответствия наказания тяжести проступка. Такие поправки в Кодекс профессиональной этики адвокатов подготовлены Федеральной палатой адвокатов (ФПА) – как ожидается, их должен утвердить Всероссийский съезд адвокатов, назначенный на конец апреля. Проект документа опубликован на сайте ФПА и адвокатской палаты Удмуртии. Такие важные для адвокатского сообщества вопросы должны обсуждаться гласно, настаивает президент палаты Дмитрий Талантов.

Наиболее дискуссионная новелла – распространение дисциплинарной ответственности на нарушения, допущенные вне профессиональной деятельности адвокатов. По действующему кодексу адвокат может быть наказан исключительно за пренебрежение своими профессиональными обязанностями. В новой редакции появится пункт, обязывающий «избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна». Это может привести к ограничению свободы публичной дискуссии, а фактически – к запрету на критику, предупреждает Талантов.

Что еще нового Новый кодекс дает адвокатам право инвестировать средства и получать доход от недвижимости, если это не предполагает использования адвокатского статуса. Требовать наказания адвоката будет не вправе сторона обвинения – это смогут делать лишь сами адвокаты, их клиенты, органы госвласти или суд.

Ничего подобного, возражает президент ФПА Юрий Пилипенко: подобные требования к адвокатам де-факто уже применяются в большинстве регионов. Речь не идет о вмешательстве в частную жизнь членов сообщества, уверяет он: «Есть четкое понимание границ, в которых будет действовать такая норма. Это произойдет, если совпадут два условия – действия имели общественный резонанс и очевидно, что эти действия совершал адвокат». По словам Пилипенко, подавляющее большинство региональных палат поддерживают предлагаемые изменения. Большая их часть носит формальный характер: так, у президента ФПА появится право возбуждать дисциплинарное производство в отношении адвоката, если станет известно о допущенных им нарушениях, но это уже предусмотрено законом об адвокатуре, напоминает Пилипенко. А вот у региональных палат, по его словам, появятся дополнительные возможности: если сейчас лишенный статуса адвокат вправе через три года снова претендовать на его восстановление, то по новым правилам палаты смогут устанавливать такой срок в пределах от года до пяти лет в зависимости от тяжести нарушения.

«Авторитет адвокатуры» – оценочная норма, поэтому риск злоупотребления ею существует, признает вице-президент палаты адвокатов Москвы Генри Резник. Но он уверен, что применяться новое ограничение будет только в ситуации «огульного охаивания» института адвокатуры в целом, иного применения ФПА не допустит, даже если на местах кто-то попытается. По его словам, много споров вызвал и пункт, ограничивающий возможность обжалования дисциплинарных взысканий только случаями нарушения процедуры. Сторонники этой нормы отмечают, что взыскание накладывается квалификационной комиссией, в состав которой входят в том числе и двое судей регионального уровня, и не совсем корректно, если их решение будет потом перепроверять районный судья, объясняет Резник логику принятого решения.-