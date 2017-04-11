Международная жизнь

Порошенко разрешил заочно осудить Януковича

Он подписал закон, позволяющий начать рассмотрение 190 уголовных дел в заочном порядке
Порошенко разрешил заочно осудить Януковича
Порошенко разрешил заочно осудить Януковича
Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет заочно осудить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Информация об этом была размещена во вторник, 11 апреля, на официальном сайте Верховной рады Украины.

«Возвращено с подписью президента», - говорится в подписи под законом.

В иске Олейник утверждал, что Янукович был смещен с должности президента незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны
Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине госпереворотом
Этого добился бывший депутат Рады Владимир Олейник

По данным агентства УНИАН, закон называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№5610)». Документ был дважды отправлен на доработку, прежде чем 9 марта он был одобрен депутатами Верховной рады в первом чтении, а 16 марта - во втором.

Рада отправила Януковича в отставку

До этого сам Порошенко призывал парламентариев поддержать принятие законопроекта, указывая на важность того, «чтобы именно решением суда Янукович был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку», отмечает ТАСС.

Януковича в Москве не считали пророссийским лидером и относились как к наименьшему злу, отмечает политолог Евгений Минченко
Последствия обиды
Как падение Виктора Януковича изменило российскую политику

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее отмечал, что вступление в силу новой редакции этого законопроекта позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении Януковича и 23 российских генералов. Предыдущая редакция закона о заочном осуждении, по его словам, предоставляла защите возможность останавливать и затягивать дела.

Защита Януковича, в свою очередь, полагает, что этот документ говорит об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 ( защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Экс-депутат Госдумы стал украинцем и дал показания против Януковича

Ранее во вторник стало известно, что Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело по обвинению Виктора Януковича в государственной измене 4 мая. Ему вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства), напоминает «Интерфакс». При этом защита экс-президента Украины настаивает, что подозрение в государственной измене до сих пор не вручено ему надлежащим образом, в связи с этим передача дела в суд является незаконной.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике