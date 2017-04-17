Правительство попросило доработать законопроект о сносе хрущевок

В марте 2017 г. депутаты и сенаторы от Москвы вынесли в Госдуму законопроект о реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Правительство поддерживает поправки, сказано в проекте отзыва комиссии по законопроектной деятельности («Ведомости» с ним ознакомились).

Но Белый дом считает, что дополнительной проработки требует само понятие «реновация», возможность учета мнения населения по реновации, соотносимости моментов прекращения права собственности граждан на жилые помещения в сносимых домах и возникновения права собственности граждан на предоставляемое взамен жилье.

Опасения у Белого дома также вызывают основания для перехода права собственности на жилые помещения в сносимых домах к Москве, особенности технического регулирования и санитарно-эпидемиологического нормирования, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию линейных объектов инженерной инфраструктуры, постановки объектов на кадастровый учет, регистрация прав на такие объекты, а также переселение граждан из жилых помещений, взятых в ипотеку. Позиция правительства по указанным вопросам будет представлена к рассмотрению законопроекта во втором чтении в Госдуме, сказано в отзыве.

В апреле Госдума провела расширенное заседание о сносе пятиэтажек с участием мэра Москвы Сергея Собянина, на котором многие депутаты высказали опасения по положениям законопроекта – они касались оспаривания прав граждан в суде, компенсаций, понятия «равнозначности» нового жилья, обсуждения реновации с гражданами.

К середине апреля свои заключения к первому чтению предоставили все ответственные комитеты, включая основной - по транспорту. Комитет Госдумы по ЖКХ высказал множество замечаний и поддержал законопроект при условии доработки ко второму чтению, комитет по местному самоуправлению также в своем заключении написал, что ряд положений законопроекта нуждаются в существенной доработке. Комитет по госстроительству в заключении высказал много замечаний и поддержал поправки при условии доработки. Свои рекомендации высказали комитет по природным ресурсам, комитет по региональной политике. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 20 апреля.

В минувшую пятницу прошло первое заседание рабочей группы по доработке поправок с участием правительства Москвы и депутатов, рассказала председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. «Какие-то сдвиги есть в сторону граждан, но процесс идет тяжело», - заключила она, добавив, что пока отзыв правительства не поступил в Госдуму.