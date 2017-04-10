Как московские власти выберут дома для сноса по программе реновации

Программа реновации в Москве резко ускорилась: согласие москвичей на снос хрущевок начнут спрашивать уже в мае, до принятия закона, утверждающего принципы этого сноса. Город опасается протестной активности москвичей и работает на опережение

Когда мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля заявил о намерении Москвы начать гигантскую программу избавления от пятиэтажек хрущевского периода, его подчиненные говорили, что первые списки домов под снос появятся к сентябрю. Но в апреле процесс резко ускорился: по словам мэра, предварительный список домов будет готов к началу мая. Составлен он будет по жалобам жителей и данным о состоянии домов, и попасть в него могут любые дома хрущевского периода, включая девятиэтажки. А голосование жителей о судьбе их домов начнется до того, как будет принят федеральный закон, утверждающий основные параметры реновации, в том числе переселения.

Мэрия спешит с принятием закона и подготовкой списков из-за истерии, которая началась у части жителей, объясняет чиновник мэрии. Программа детально не проработана, публично говорить пока почти нечего, но молчание нервирует население, признается он.

Собянин считает, что нужно спешить в интересах жителей. «Граждане спрашивают на встречах одно: когда [начнется переселение], – объяснял он на Совете Госдумы. – Мы либо концепциями занимаемся, либо конкретным делом».

Реновация с неизвестными

«Никто вас не будет сносить, если вы не согласны! Да нету еще никаких списков! Закон о реновации не принят!» – хрипло кричал человек в кожаной кепке окружившей его шумной толпе из ста с лишним человек вечером 5 апреля во дворе дома 14 по ул. Черняховского. Это глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников проводил очередную встречу с жителями. «Нет, вы скажите, куда писать, чтобы запретить сносить мой дом!» – требовала одна женщина. Ее перебивала другая: «Надо не писать, а голосовать». «Да пусть сносят, я перееду с удовольствием!» – кричала третья. «Это антиконституционно!» – возмущался четвертый голос.

В последние несколько недель подобные встречи прошли по всей Москве: власти начали рассказывать о программе реновации, признаваясь, что пока сказать толком ничего не могут – могут только пообещать, что права москвичей будут соблюдены.

19 апреля – в третью среду месяца, когда по регламенту проходят встречи глав управ с населением, программа реновации будет обсуждаться по всей Москве. Предстоит выслушать мнение жителей пятиэтажек по вопросу программы реновации, понять, за они или против, сообщил «Ведомостям» представитель мэрии. Но конкретика вряд ли появится. Тем не менее уже на 21 апреля в Госдуме назначат первое чтение законопроекта о реновации, дающего властям Москвы полномочия быстро расселять жителей неаварийных домов и определяющего параметры новой застройки, рассказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «По существующим нормативам строительство жилья может затянуться на 3–4 года. При таких сроках <...> дети и внуки только переедут», – объяснял Собянин.

Общественное мнение

По данным ВЦИОМа (опрошено 600 человек из 10 округов), программу реновации поддерживают 80% москвичей. Активисты группы «Москвичи против сноса» утверждают, что о безоговорочной поддержке говорить рано: «Опрошенных менее 0,04% из тех, кого может затронуть программа реновации».

По данным мэрии, под снос могут попасть 8000 зданий площадью 25 млн кв. м, в которых живет 1,6 млн человек. «Власти города подают программу как желание жителей, но сами жители ни о чем не знали, пока чиновники не сказали о программе», – возмущается муниципальный депутат района Гагаринский Елена Русакова.

«Программа реновации помогает воспитанию гражданского общества. Москвичи объединяются, чтобы отстаивать свои права», – говорит гражданский активист, редактор газеты «Наш Север» Юлия Галямина, но не берется оценить масштаб протестного движения.

В группе «Москвичи против сноса» более 6000 человек из разных районов Москвы, среди них муниципальные депутаты. В день к группе присоединяется по 100 человек. Работают и другие группы, созданные по районному принципу. Например, 968 жителей 11-го квартала района Академический в обращении к президенту России, мэру Москвы, директору НИиПИ генплана требуют не допустить сноса квартала: ему нужен качественный капитальный ремонт, а не реновация.

Одновременно появилась и группа «За снос»: около 1300 человек в Facebook и 4500 – во «В контакте».

Идея предоставления гражданам нового качественного жилья – благая, убежден муниципальный депутат района Печатники Максим Мотин: «Но неизвестность и спешка порождают напряжение, а поскольку речь идет о единственном ценном активе, который есть у людей, – квартирах, напряжение возрастает кратно».

Истории из жизни хрущевок За 1957–1975 гг. более 30% жителей города получили жилье в пятиэтажках, переезжая в них из коммуналок и деревянных бараков. Для того времени это был настоящий прорыв в качестве жизни, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Но значительная часть построенных в то время домов было рассчитано на срок эксплуатации не более 50 лет, так что уже в 1985 г. Московский исполком утвердил решение, закрепляющее необходимость поэтапного сноса пятиэтажек. Затем до 1995 г. власти принимали ряд решений в этом направлении, и в 1999 г. началась программа по сносу хрущевок самых «отсталых» серий, в которую попало 1722 дома общей площадью свыше 6,3 млн кв. м. Сейчас эта программа завершается. Московские власти сделали все, чтобы «не входить во второй этап сноса», полагая поддерживать техническое состояние оставшихся в городе хрущевок с помощью капитального ремонта, уверял Собянин депутатов Госдумы. «Тем не менее мы убедились, что сделать это в большинстве случаев практически невозможно: на балконах коррозия цемента, металлоконструкций, системы водоснабжения вмонтированы в стены, значит, чтобы заменить, надо стены разбить <...> монтировать не в стенах – занять оставшееся крохотное пространство квартир <...> Фундамент большинства домов в таком состоянии, что там надстраивать и пристраивать ничего невозможно. Состояние швов, плотность стыков, состояние самих панелей – удручающее. Около 10% этого жилья уже сейчас можно признавать аварийным, и каждые 5–10 лет объем будет нарастать, через 15–20 лет получим 60% этих домов аварийными, даже затратив деньги на их капремонт», – объяснял Собянин решение снести все хрущевки на заседании Совета Госдумы. Свернуть Прочитать полный текст

Несерийный снос

Какие кварталы имеют шанс попасть в предварительный список? Информация, что в первую очередь это будут дома серий I-510, I-511 и I-515, полностью недостоверна, никаких первоочередных серий нет, сообщил представитель мэрии. Выбор домов под расселение будет основан на желании самих жителей. Должны быть жалобы, направленные в органы власти в последние годы, подчеркивает он. Это могут быть не только просьбы о сносе, говорит сотрудник управы района Марьина Роща: «Можно и чтобы на трубы жаловались, на протечки». Другие условия – неудовлетворительное техническое состояние здания, относящегося к первому периоду индустриального домостроения 1957–1975 гг., а также ремонтопригодность объекта, говорит представитель мэрии. Также важно, что под снос должен отправляться весь квартал, а не отдельные дома в нем.

Неудовлетворительным по нормативам признается состояние здания со степенью износа выше 41%. Здание считается ветхим, если степень его износа превышает 70%, но основные конструкции сохраняют прочность, нет угрозы устойчивости здания, а эксплуатационные требования не нарушаются. Если этого нет, жилье признается аварийным – по специальной процедуре. По словам представителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Радовицкого, Москва заявляла об отсутствии у нее аварийного фонда.

Мнение граждан до правительства Москвы будут доносить префектуры. Префектуры будут учитывать данные управ, анализировать, какие кварталы могут быть предложены к реконструкции, а какие нет, утверждает чиновник мэрии. Префектуры предлагают квартал к реконструкции, либо если жители обращались с такими вопросами (предложениями), либо если там панельные пятиэтажки, требующие срочного капитального ремонта, но он настолько дорог, что дешевле построить новое жилье. Анализ должен быть завершен за 10 дней, нужной информации нет из четырех округов, в том числе Центрального, и есть случаи, когда префекты сразу говорят, что жители будут против: например, если их дома расположены рядом с парком или у реки, утверждает собеседник «Ведомостей». По его мнению, центра программа реновации не коснется: там практически нет подходящих кварталов и сложно найти стартовые площадки для переселения жителей из первых назначенных к сносу домов. Скорее всего, не будут расселять и районы с добротными сталинскими пятиэтажками на Юго-Западе. А вот на севере, где кварталы пятиэтажек расположены наиболее компактно, реновацию проводить будет проще, следует из слов чиновника.

Непятиэтажные дома – например, панельные девятиэтажки – могут попасть в предварительные списки, если по техническим и конструктивным характеристикам они такие же, как дома первого периода индустриального домостроения; их техническое состояние неудовлетворительно и требует сноса; дом находится в границах квартала реновации (рядом с пятиэтажками); жители хотят включить дом в программу реновации.

Муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Марина Сидорчук знает, что итоговые сведения аккумулируются в НИиПИ генплана.

«В управах мучительно ищут места под стартовые пятна, – продолжает Сидорчук. – У нас в районе даже выступали с дурацким предложением снести гаражи во дворах и отдать землю под застройку для переселения».

Русакова опасается, что многоэтажки для расселения станут на место детских площадок, скверов и парков. «Я не говорю про ЦАО, места нет ни на севере, ни у нас на Юго-Западе, нигде», – возмущается она.

А Галямина говорит, что первоочередные перечни домов под снос уже есть, но держатся в тайне, чтобы не раскачивать лодку раньше времени. Чтобы люди не успели организоваться и выступить против, перенесли сроки составления перечня домов с сентября на май, считает она. В предварительном списке управы района Марьина Роща 80 зданий, из них 60 – пятиэтажки, остальные – панельные девятиэтажки, говорит сотрудник управы, подчеркивая, что список пока не утвержден.

Мнение «Активного гражданина»

Предполагается, что в мае – июле начнется опрос жителей о включении домов в окончательный список для реновации, сообщил представитель мэрии. Чиновники обещают, что в голосовании все успеют поучаствовать: жители пятиэтажек, включенных в предварительный перечень, получат уведомления с предложениями принять участия в опросе. «Будут все методы агитации – наглядная, обзвон, поквартирный обход», – обещает сотрудник мэрии. К 20-м числам мая будет проработана детальная инструкция оповещения, знает он. Сам же опрос по каждому дому продлится один-два месяца.

Какой процент должен проголосовать за, чтобы дом попал в программу, в мэрии сказать еще не готовы. В управах разная информация: глава одной из них на условиях анонимности сообщил «Ведомостям», что за снос должны будут проголосовать не менее 70% жителей дома. Сотрудник управы района Марьина Роща считает, что дом не включат в список, если окажется хоть одна не согласная со сносом квартира.

«Вопрос о сносе неаварийного жилья на добровольной основе и по инициативе собственников – прецедент, не предполагавшийся законодателем, – говорит ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев. – Но исходя из законодательных норм подобный вопрос можно решать только квалифицированным большинством голосов собрания собственников жилья, т. е. двумя третями, и при кворуме, т. е. голосовании более половины собственников».

Проходить опрос будет на портале «Активный гражданин» – где сейчас под это разрабатываются отдельные сервисы, а также в центрах «Мои документы» – там жители смогут подать письменное заявление, рассказал представитель мэрии. Жителям предложат ответить на вопрос, хотят ли они принять участие в программе реновации, объясняет он.

Сайт «Активный гражданин» запущен в 2014 г. для публичного обсуждения вопросов городского хозяйства. По данным сайта, на нем зарегистрировано 1,3 млн пользователей, проведено 1667 голосований и принято более 47 млн мнений. Сегодня для регистрации на сайте не требуется паспортных данных, данных о регистрации по месту жительства в Москве или правах собственности.

«Как же мы будем давать согласие, если даже еще не принят закон о правилах переселения?» – допытывался один из жителей на встрече с главой управы района Алексеевский Екатериной Потапенко. Так основные принципы уже объявлены, если что-то не ясно, разъяснения можно получить в методических кабинетах в управах и префектурах, объясняла Потапенко.

Если дома не окажется в предварительном списке, это не значит, что он не попал в программу реновации. Жители смогут оставлять на «Активном гражданине» или в МФЦ заявку на участие дома в программе. «Если поступит значительное количество заявок и по техническим и конструктивным характеристикам дом будет подпадать под критерии программы реновации, вопрос его включения в программу будет решаться по аналогичной процедуре», – объясняет представитель мэрии. Голосовать смогут все жители – и собственники, и наниматели по договорам социального найма, и постоянно зарегистрированные в доме, продолжает он. У каждого жителя один голос, разрабатывается алгоритм учета мнения от квартиры, в том числе если мнения ее обитателей разделились.

Каждый участник голосования сможет проверить, как учтен его голос, обещает представитель мэрии, и, если заметит ошибку, сможет попросить внести исправления в центре госуслуг «Мои документы».

Куда переезжаем

Если все пойдет по плану, осенью первые москвичи получат предложения о переселении из пятиэтажек, считает чиновник мэрии. Само переселение и снос могут начаться в 2018 г., говорил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Федеральный законопроект о реновации предполагает, что у жителя будет 60 дней на обдумывание предложения, в случае отказа выселение пройдет в судебном порядке. Решение суда вступит в силу сразу, в суде можно будет оспорить не снос, а предоставленную квартиру.

Квартиры для переселенцев первой очереди программы реновации город построит по городскому заказу, говорит представитель мэрии. При наличии свободного квартирного фонда тем, кто переезжает из хрущевок, будет предлагаться несколько вариантов на выбор. Те, кто переезжает из пятиэтажек, снесенных по лужковской программе реконструкции (подробнее см. врез), получают по три варианта.

Жилая площадь будет предоставляться метр в метр, вспомогательные помещения, как правило, существенно больше по метражу, квартиру на выбор можно будет оформить в собственность либо по социальному найму, обещал Собянин. Очередники будут обеспечиваться жильем по социальным нормам – 18 кв. м на человека. По словам Собянина, сейчас 92% граждан переселяется в пределах своего района, еще 4% – в соседние районы и только 4% – в другие районы, по согласованию с ними. «Целесообразно сохранить эту норму и в программе реновации», – говорит представитель мэрии. Для отдельных районов будет свой порядок переселения: законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает переселять жителей ЦАО, Зеленоградского округа и новой Москвы в границах округа.

Под переселение Москва будет строить особенные дома. «Монолит, панель нового поколения со свободной планировкой, с нежилыми первыми этажами, с хорошей инфраструктурой... Мы должны создать среду, которая будет служить людям столетия, не будет временной и экспериментальной», – говорил мэр Москвы на заседании Совета Госдумы.

Москомархитектура прорабатывает возможные варианты новых домов, обсуждается возможность проведения архитектурных конкурсов и привлечение опыта иностранных специалистов, сообщил представитель мэрии. В ближайшее время Москомархитектура может объявить международный конкурс, по итогам которого на трех кварталах может быть отработан новый механизм комплексного развития, уточняет другой московский чиновник. По его данным, Собянин хочет, чтобы освобожденные территории застраивались в будущем с коэффициентом не больше 1,5. Сейчас пятиэтажки построены с плотностью 7000–8000 кв. м на 1 га, а по нормативам на этих участках возможно строительство 25 000 кв. м на 1 га. Участки, освобожденные от хрущевок за последние 20 лет, застраивались со средним коэффициентом 3,3.

Уже подобрано почти 80% площадок по новой программе реновации для стартового строительства жилых домов под переселение, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин (цитата по радиостанции «Говорит Москва»): «Где-то это свободные участки, где-то соседние участки с уже застроенными кварталами». По его словам, также рассматриваются варианты переселения в жилые комплексы, которые строятся за счет инвесторов. «Необходимо будет проработать механизм переселения жителей в такие дома с возможным выкупом за счет средств города этих участков», – объяснил он.

Собянин обещал, что юридические лица – собственники помещений в сносимых домах смогут выбирать между рыночной компенсацией стоимости снесенной недвижимости и другим помещением, предложенным городом. Эти нормы планируется более четко вписать в городское законодательство, сказал мэр.

Кто против

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве с учетом некоторых доработок. По мнению комитета, необходимо: закрепить положение о переселении граждан в границах их районов; сохранить порядок обжалования решений о переселении; прекратить собирать взносы на капремонт с момента включения дома в программу реновации. С последним правительство Москвы согласно.

«Проект нуждается в радикальной доработке, иначе нам предстоит встреча в Конституционном суде», – говорила Хованская на Совете Госдумы. Текст законопроекта содержит мало конкретики и слишком много отсылочных норм, уверена она: «Например, важнейший документ – договор предоставления новой жилплощади – город будет писать по своему усмотрению».

Также она настаивает на закреплении в законопроекте формулировки предоставления жителям «равноценного», а не «равнозначного» жилья, указывая, что стоимость складывается не только из метража, но и из местоположения. Согласился с ее позицией на заседании Совета Госдумы и председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Собянин же уверен, что в федеральном законе необходимо закрепить норму предоставления жителям домов, попавших в программу реновации, все-таки не равноценного, а равнозначного жилья: «Это лучше для граждан, предоставляемое сейчас жилье на 25–30% дороже того, что было».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение, в процессе которого возможно внесение конкретных поправок, намечено на середину мая. Перед этим, считает он, целесообразно провести парламентские слушания с участием председателя правительства и представителей регионов, чтобы обсудить распространение программы реновации на регионы. Третье чтение, на котором законопроект будет либо одобрен, либо отклонен, состоится в июне.