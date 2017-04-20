Школьникам зададут 100 вопросов про выборы президента

Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК заключил контракт на разработку олимпиадных заданий для проведения среди учащихся старших классов интернет-олимпиады, посвященной выборам президента. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей, гласит сводный план основных мероприятий РЦОИТа на этот год.

Разработкой олимпиадных заданий за 38 000 руб. займется ООО «Мармеладов» – компания, основным видом деятельности которой является, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Она оказалась единственной, подавшей заявку. В 2016 г., сообщает сайт госзакупок, компания заключила четыре контракта на 457 500 руб. – на предоставление услуг в области безопасности, разработку проекта по обращению с радиоактивными отходами, разработку стратегии предприятия. Гендиректор ООО «Мармеладов» Ольга Орехва сказала, что она не может комментировать предстоящую работу, так как она еще не начата, но по закону предприниматель может заниматься любой деятельностью, если она не запрещена. Между тем через месяц ЦИК рассчитывает получить набор из 100 тестовых вопросов с ответами, еще через 10 дней – не менее 1000 ситуационных задач с ответами для электронной версии, а в течение двух месяцев с момента заключения контракта должны быть подготовлены методические рекомендации по реализации интерактивной версии олимпиады. Условия проведения олимпиады комиссия планирует уточнить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Тест прошел раньше В 2014 г. РЦОИТ провел в тестовом режиме интернет-олимпиаду по выборам среди школьников с целью выработки предложений в Минобрнауки для включения мероприятия в перечень всероссийских олимпиад.

Председатель ЦИК Элла Памфилова не раз отмечала недочеты информационно-разъяснительной работы в ходе парламентских выборов 2016 г.: новый состав ЦИК включился в нее буквально с колес и времени на обстоятельную подготовку информационной кампании не хватило. Этим помимо прочего объясняли и не слишком активную явку избирателей. К президентской кампании ЦИК начал готовиться заранее: комиссия планирует разработку концепции и программы информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов, проведение среди региональных комиссий конкурса на лучшую организацию такой работы. Не забыли и про школьников. Политолог Аббас Галлямов говорит, что поднять явку при помощи агитации затруднительно: как показывает практика, при отсутствии реального выбора избиратель обычно слабо реагирует на призывы приходить на участки. Но теоретически эффект может быть достигнут, если людям удастся внушить, что «все это делают». Тут многое зависит от того, насколько удачно будет выбран главный месседж кампании, рассуждает он, например, можно сделать ставку на то, что, только участвуя в выборах, можно впоследствии чего-то требовать от власти. И если это часть большой кампании, то работа со школьниками вполне может стать одним из каналов продвижения главного месседжа: ученики старших классов не голосуют, но могут привлечь внимание своих родителей к выборам.