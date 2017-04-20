Масштабные протесты охватили Венесуэлу

В среду в Каракасе прошла «мать всех маршей» – самая крупная акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние несколько месяцев, в которой приняли участие десятки тысяч венесуэльцев. Мадуро в ответ обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Несомненно, мы столкнулись с самым преступным и жестоким за последние годы натиском против мира, демократии и конституции Венесуэлы. Все эти дни, все эти недели мы имели дело с заговором, с натиском международных сил во главе с госдепартаментом и другими государственными органами США», – заявил во вторник Мадуро (цитата по ТАСС).

Оппозиция получила на парламентских выборах в декабре 2015 г. подавляющее большинство в Национальной ассамблее, обещая отстранить Мадуро от власти через референдум. Президент, чей срок полномочий истекает в 2019 г., не дал его провести, а помимо этого перенес в прошлом году региональные выборы, которые у оппозиции были высокие шансы выиграть. В конце марта Верховный суд забрал себе законодательные полномочия однопалатного парламента, после чего страну охватили акции протеста. В апреле губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции – Энрике Каприлесу суд запретил претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Лидеры 11 латиноамериканских стран на этой неделе призвали Мадуро воздержаться от применения силы к протестам и назначить дату выборов. Венесуэльский МИД в ответ призвал соседей не вмешиваться не в свои дела.

В последние два года в связи с падением цен на нефть экономика Венесуэлы серьезно пострадала: в стране наблюдаются острая нехватка самых необходимых продуктов и высокая миграция образованных венесуэльцев, а уровень инфляции, по прогнозам МВФ, составит 720% в этом году, а в следующем может достигнуть 2000%. Посольство Венесуэлы в Москве не ответило на запрос «Ведомостей».

У «матери всех маршей» нет конкретной цели, она должна главным образом показать, что противники Мадуро составляют большинство в стране и недовольство венесуэльцев уже перешло все возможные границы, убежден бывший венесуэльский дипломат Хосе Николас Рохас: «Мы уже испробовали все легальные способы его сместить, и никаких инструментов больше не осталось. Мы можем протестовать до бесконечности, но наша главная задача сейчас – выдвинуть единого кандидата от оппозиции к декабрю следующего года и выиграть президентские выборы. Оппозиция сейчас достаточно едина, но одного лидера у нее еще нет». Оппозиция раньше представляла лишь маленькую политическую группу, однако из-за плачевного состояния экономики ее действия наложились на недовольство населения и она стала массовой, объясняет Рохас. Армия, несмотря на призывы оппозиции перейти на их сторону, по-прежнему поддерживает Мадуро, ведь именно военные – опора режима, добавляет Рохас. Россия активно сотрудничает с режимом Мадуро и даже широкая международная критика этому не помешает, считает бывший дипломат: «Посмотрите, что творится в Сирии. Кремль слишком влиятельный, и здесь его тоже никто не остановит».