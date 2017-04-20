Против чиновников из мэрии Москвы возбудили дело из-за гибели детей на Сямозере

18 июня прошлого года участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро», находясь на лодках, попали в шторм на карельском Сямозере

Дело по статье «халатность» было возбуждено еще 27 января, но об этом стало известно только сейчас

В отношении чиновников департамента труда и соцзащиты населения Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК). Максимальная санкция по этой части статьи УК - лишение свободы на срок до семи лет.

О возбуждении дела говорится в письме руководителя управления ФАС по Москве Артура Ханяна председателю партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, с которым ознакомились «Ведомости». В письме Ханян указал, что старший следователь по особо важным делам Главного управления СКР по расследованию особо важных дел сообщил ведомству, что уголовное дело в отношении работников департамента было возбуждено еще 27 января 2017 г.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты Москвы «Ведомостям» сказали, что они не могут ничего комментировать, и переадресовали вопросы в СКР.

В прошлом году Центр антикоррупционной политики «Яблока» опубликовал расследование, в котором установил, что компания ООО «Парк-отель Сямозеро» выигрывала конкурсы департамента соцзащиты Москвы на организацию детского отдыха благодаря связанной с ней фирмой ООО «Карелия-опен». Слабунова направила письма в ФАС, Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности сотрудников департамента, возбудив против них уголовное дело по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК).

18 июня прошлого года участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро», находясь на лодках, попали в шторм на карельском Сямозере. В трех лодках находились 47 детей и четверо взрослых сопровождающих. Из-за высоких волн две лодки перевернулись и затонули. Оказавшиеся в воде дети пытались добраться до берега вплавь, но из-за холодной воды и волн не все добрались до берега - 14 детей погибли.

В июне 2016 г. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), а также ст. 125 УК (оставление в опасности). Лагерь «Сямозеро» закрыт. Уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудников ООО «Парк-отель «Сямозеро», директора компании Елены Решетовой, ее заместителя Вадима Виноградова. Фигурантом дела также стал руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко.

Решетова назначила ответственным за купание детей в летний период 2016 г. Вадима Виноградова, своего заместителя. По версии следствия, он был в курсе прогноза погоды и знал об ожидающихся в Карелии ливнях, грозах и сильных порывах ветра. «Виноградов не имел разрешения на проведение специализированных детских программ с походами и размещением на стоянках за территорией лагеря, а также на судовую практику с несовершеннолетними», - заявлял год назад официальный представитель СКР. Участникам экспедиции были выданы спасательные жилеты неподходящих размеров. В день трагедии на Сямозере усилился ветер и поднялись волны. «Несмотря на это Виноградов решил продолжить водный маршрут и преодолеть с детьми 3,7 км до острова Фокенсуари», - говорил представитель СК.

Следствие считает, что во время экспедиции Виноградов руководствовался прямыми указаниями Решетовой. Они пытались скрыть информацию о трагедии, своевременно не вызвав сотрудников спасательных служб. В октябре 2016 г. стало известно, что Виноградов признал вину в гибели детей. «Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием и сотрудничаю с ним с момента задержания, полностью признал вину. Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», - заявлял он в городском суде Петрозаводска.

Руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, как считают следователи, знал о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководством лагеря, еще за год до трагедии.

4 апреля 2017 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку.