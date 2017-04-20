Безопасность и право

Против чиновников из мэрии Москвы возбудили дело из-за гибели детей на Сямозере

Дело по статье «халатность» было возбуждено еще 27 января, но об этом стало известно только сейчас
18 июня прошлого года участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро», находясь на лодках, попали в шторм на карельском Сямозере
18 июня прошлого года участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро», находясь на лодках, попали в шторм на карельском Сямозере
Игорь Подгорный / ТАСС

В отношении чиновников департамента труда и соцзащиты населения Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК). Максимальная санкция по этой части статьи УК - лишение свободы на срок до семи лет.

О возбуждении дела говорится в письме руководителя управления ФАС по Москве Артура Ханяна председателю партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, с которым ознакомились «Ведомости». В письме Ханян указал, что старший следователь по особо важным делам Главного управления СКР по расследованию особо важных дел сообщил ведомству, что уголовное дело в отношении работников департамента было возбуждено еще 27 января 2017 г.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты Москвы «Ведомостям» сказали, что они не могут ничего комментировать, и переадресовали вопросы в СКР.

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В прошлом году Центр антикоррупционной политики «Яблока» опубликовал расследование, в котором установил, что компания ООО «Парк-отель Сямозеро» выигрывала конкурсы департамента соцзащиты Москвы на организацию детского отдыха благодаря связанной с ней фирмой ООО «Карелия-опен». Слабунова направила письма в ФАС, Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности сотрудников департамента, возбудив против них уголовное дело по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК).

18 июня прошлого года участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро», находясь на лодках, попали в шторм на карельском Сямозере. В трех лодках находились 47 детей и четверо взрослых сопровождающих. Из-за высоких волн две лодки перевернулись и затонули. Оказавшиеся в воде дети пытались добраться до берега вплавь, но из-за холодной воды и волн не все добрались до берега - 14 детей погибли.

В июне 2016 г. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), а также ст. 125 УК (оставление в опасности). Лагерь «Сямозеро» закрыт. Уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудников ООО «Парк-отель «Сямозеро», директора компании Елены Решетовой, ее заместителя Вадима Виноградова. Фигурантом дела также стал руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко.

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Решетова назначила ответственным за купание детей в летний период 2016 г. Вадима Виноградова, своего заместителя. По версии следствия, он был в курсе прогноза погоды и знал об ожидающихся в Карелии ливнях, грозах и сильных порывах ветра. «Виноградов не имел разрешения на проведение специализированных детских программ с походами и размещением на стоянках за территорией лагеря, а также на судовую практику с несовершеннолетними», - заявлял год назад официальный представитель СКР. Участникам экспедиции были выданы спасательные жилеты неподходящих размеров. В день трагедии на Сямозере усилился ветер и поднялись волны. «Несмотря на это Виноградов решил продолжить водный маршрут и преодолеть с детьми 3,7 км до острова Фокенсуари», - говорил представитель СК.

Следствие считает, что во время экспедиции Виноградов руководствовался прямыми указаниями Решетовой. Они пытались скрыть информацию о трагедии, своевременно не вызвав сотрудников спасательных служб. В октябре 2016 г. стало известно, что Виноградов признал вину в гибели детей. «Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием и сотрудничаю с ним с момента задержания, полностью признал вину. Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», - заявлял он в городском суде Петрозаводска.

Руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, как считают следователи, знал о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководством лагеря, еще за год до трагедии.

4 апреля 2017 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку.

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Комментарии  ()
lana.melnikova.1
17:12 20.04.2017
"Яблоко" молодцы.
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