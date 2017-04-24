Администрация президента созывает вице-губернаторов для обсуждения выборов

Завтра в Москве пройдет совещание руководства внутриполитического блока администрации президента с заместителями полномочных представителей президента и заместителями губернаторов по внутренней политике, рассказал «Ведомостям» представитель управления общественными проектами администрации президента Алексей Жарич.

По его словам, основными вопросами повестки совещания станут координация мероприятий по подготовке к региональным и муниципальным выборам, проведение общегосударственных праздничных мероприятий и работа с местными НКО по подаче заявок в Фонд президентских грантов. Жарич напомнил, что в этом году введен новый, упрощенный порядок подачи заявок, который позволит принять участие организациям из всех регионов страны. Поэтому нужна качественная информационная работа региональных администраций среди местных НКО. Зовут тех, у кого проходят выборы разных уровней и кто в принципе имеет большой электоральный вес, добавляет собеседник в администрации.

Для выборов, против протестов

Администрация президента начинает формировать повестку. В былые времена замов по внутренней политике рейтинговали и объясняли губернаторам их важность, говорит политолог Константин Калачев.

Любой системный человек должен оценивать качество кадров, объясняет политолог. «Все протестные риски возможны на местах, на федеральном уровне их меньше, поэтому в администрации сейчас происходят интересные кадровые перемены - берут людей, которые хорошо представляют себе, как работать с регионами», - говорит Калачев. Вице-губернатором должен быть человек, представляющий себе работу с внутренней политикой региона. Критики администрации в последнее время поубавилось, она взяла тайм-аут, считает он. Основная угроза исходит от регионов, есть проблемы в слабых главах регионов, некомпетентных людях в региональной внутренней политике, в честной обратной связи от регионов, перечисляет Калачев. «Федеральную повестку ведет президент, и администрация, по сути, за нее не отвечает, а вот на региональной можно проявить себя и отыграться», - заключает эксперт.

Стартует кампания 2017 г. - в регионы заходят технологи, определяются кандидаты и их стратегии, объясняет политолог Николай Миронов. «Мероприятие настроечное, особых идеологических смыслов оно не даст, но призвано выстроить работу плюс посмотреть ситуацию в наиболее значимых регионах, это уже и с прицелом на выборы 2018 г.», - считает он.

Также настраивается работа с новой системой выдачи грантов: в ней усиливается региональная составляющая с целью обеспечения контроля, в том числе протестной повестки. «Но это вряд ли даст эффект. Начинать надо с болевых точек - решения социальных проблем и выстраивания коммуникации с людьми, чтобы у них не было впечатления, что власти до них нет дела», - уверен Миронов. Политическая машина как была повернута на борьбу с «врагами», так и остается, несмотря на явную смену общественных настроений, продолжает Миронов. Власти сложно понять, что недовольство становится массовым и оно уже не связано с общественной активностью отдельных лиц и организаций, убежден политолог.