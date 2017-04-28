Социальная политика

Чиновникам запретят ездить за границу за счет международных организаций и иностранных агентов

Минюст подготовил поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за иноагентами
Министерство юстиции подготовило поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за организациями, выполняющими функции иностранного агента
Министерство юстиции подготовило поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за организациями, выполняющими функции иностранного агента
М. Новиков / Ведомости

Министерство юстиции подготовило поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за организациями, выполняющими функции иностранного агента. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности таких НКО, который ведомство представило в Госдуму (есть у «Ведомостей»).

Если такие поправки будут приняты, НКО-агенты должны будут предоставлять в Минюст программы и другие документы, на основании которых проводятся мероприятия, финансируемые из иностранных источников.

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Также предлагается обязать российские юрлица, перечисляющие деньги НКО, информировать их о получении средств из иностранных источников.

Еще чиновникам запретят участие в деятельности организаций, исполняющих функции иноагента, а также поездки за их счет либо за счет международных организаций и даже российских юрлиц, получающих от них деньги. Аналогичные ограничения предлагается предусмотреть также для муниципальных чиновников.

Всего, по данным Министерства юстиии, в реестре иностранных агентов на 25 апреля числилось 160 организаций. В прошедшем году список пополнили 43 НКО, из них 30 — по результатам проверок и только 13 — на основании их собственных заявлений. В 2016 г. НКО были замечены в такой политической деятельности, как участие в публичных мероприятиях «в форме собраний, дискуссий, выступлений», публичные обращения к государственным органам, распространение мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и иных социологических исследований.

22 организации добивались исключения их из реестра, однако смогли добиться такого решения только 14 НКО. Еще 16 были вычеркнуты из реестра в связи с их ликвидацией.

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В общей сложности 4322 российские НКО получили от иностранных источников около 71,8 млрд руб., подсчитали в Минюсте. Из них на долю 45 иностранных агентов пришлось только около 804,3 млн руб. Для сравнения: в 2015 г., следует из прошлогоднего отчета Минюста, НКО-иноагенты получили из иностранных источников 950 млн руб., все остальные НКО — около 87,5 млрд руб.

Доклад свидетельствует о том, что Минюст осуществляет деятельность в отношении организаций-«иноагентов» по инерции, в русле уже сформированной политики, говорит руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков. Ничего принципиально нового там нет, замечает он, например, НКО и так уже давно включают в список иноагентов, если их финансируют юрлица, получающие средства из иностранных источников. Пример тому — «Левада-центр», получавший деньги из фонда «Династия». Разумеется, с точки зрения общих принципов права и здравого смысла привлекать организацию к ответственности можно было только если она знала об источниках финансирования, рассуждает Чиков. Но тогда и вводить подобную норму нужно было с самого начала. В целом же цифры свидетельствуют о том, что государственная политика пока не сильно отразилась на иностранном финансировании некоммерческого сектора и не направлена против самого явления как такового. Война ведется с одним процентом организаций, которые ведут деятельность, не одобряемую российскими властями, заключает Чиков.

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