Депутаты заставят себя уважать

В Госдуму внесены законодательные поправки, обязывающие чиновников выступать с информацией о своей работе перед депутатами собраний субъектов федерации и муниципальными депутатами. Они также должны будут при этом отвечать на вопросы депутатов. Поправки внесены за подписью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, председателей профильных комитетов Думы и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

В пакете содержится также норма, обязывающая федеральных и местных чиновников, а также руководителей всех организаций вне зависимости от формы собственности и воинских начальников давать право на прием депутатам Думы и Совета Федерации в первоочередном порядке.

Руководство Госдумы уже давно обсуждало необходимость таких поправок. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что до сих пор единый подход к информированию местных депутатов чиновниками отсутствовал и предложенный акт заполняет этот пробел.