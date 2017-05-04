Доходы петербургских чиновников в 2016 году выросли

О доходах за 2016 г. отчитались председатели пяти комитетов петербургской администрации.

Председатель жилищного комитета Валерий Шиян в прошлом году заработал 4,4 млн руб., он владеет двумя квартирами (88,1 кв. м и 83,4 кв. м), земельным участком 1000 кв. м и дачей 56,2 кв. м, а также автомобилем Volkswagen Golf. В 2015 г. доход Шияна составлял 2,2 млн руб. и в собственности у него был Volkswagen Touareg.

Председатель комитета государственного финансового контроля Александр Жуков задекларировал 4,3 млн руб. (в 2015 г. – 1,9 млн руб.) В собственности у Жукова два земельных участка (1283 кв. м и 949 кв. м) и жилой дом (86,8 кв. м). Автомобиля у него нет. Его жена увеличила доход с 494 211 руб. до 1,8 млн руб., из собственности у нее пропал автомобиль Infiniti JX 35.

Олег Махно, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, указал доход 4,1 млн руб. (в 2015 г. – 2,6 млн руб.) В собственности у него жилой дом площадью 137 кв. м, земельный участок (2500 кв. м), квартира (139 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 150, а также понтон и прицеп. В 2015 г. в его декларации были указаны еще земельный участок 1404 кв. м и жилой дом 32 кв. м.

Председатель комитета по госзаказу Дмитрий Сачков задекларировал 2,8 млн руб. (в 2015 г. – 2 млн руб.), из недвижимости в собственности у него только доля земельного участка площадью 15,2 млн кв. м (2/9 от 111 баллогектар). В автопарке Сачкова два Mercedes – C-180 и CLS-350.

Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара задекларировал 1,9 млн руб., у него в собственности 186/526 долей квартиры площадью 99,7 кв. м. У его жены в собственности еще 112/526 этой квартиры, гараж и машина Renault Fluence. На должность он был назначен осенью 2016 г., когда предыдущий председатель комитета Иван Громов ушел в главы Петроградского района. Сведения о доходах Чамары за 2015 г. на сайте администрации отсутствуют, но за 2014 г. он декларировал 1,5 млн руб.

В 2016 г. самый большой доход из петербургских чиновников задекларировал председатель комитета по транспорту Александр Головин – 22,5 млн руб. По итогам 2014 г. самым состоятельным из председателей комитетов был Валерий Матвеев, возглавлявший комитет по природопользованию, с общим семейным доходом в 86 млн руб.

Большинство председателей комитетов и глав районов в 2015 г. заработали по 1,8–2,5 млн руб., у их жен и мужей доход, как правило, не превышал 1 млн руб.

По данным Петростата, средняя номинальная начисленная зарплата в Петербурге в 2016 г. выросла на 10,5% до 48 684 руб. Реальная средняя начисленная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, за тот же период выросла в городе на 3,3%.