Международная жизнь

Макрон побеждает на выборах президента Франции

Первые данные экзитполов показывают, что кандидат от движения «Вперед!» набрал более 60% голосов
Эмманюэль Макрон набрал от 65,5 до 66,1% голосов
Эмманюэль Макрон набрал от 65,5 до 66,1% голосов

Во Франции обнародовали первые данные экзитполов на выборах президента страны, сообщает агентство AFP. Согласно им лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон набрал от 65,5 до 66,1% голосов, за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 33,9–34,5% избирателей.

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Результаты опроса компании Ipsos, которые были обнародованы за полчаса до первых официальных данных, показывают, что Макрон набрал не меньше 65,1% голосов, его соперница Ле Пен — 34,9%. Отмечается, что число незаполненных или испорченных бюллетеней на этих выборах «исторически высоко», около 13%.

Также сообщалось, что Макрон лидирует в заморских департаментах и территориях Франции: на архипелаге Сен-Пьер и Микелон он набирает 63,3%, Ле Пен — 36,7%, на Сен-Бартелеми — 58,4 и 41,6% соответственно, на острове Сен-Мартен — 67,6 и 32,4%, в Гваделупе — 75,1 и 24,9%, на Мартинике — 77,5 и 22,5%, в Гвиане — 65 и 35%, Нью-Йорке — 94,7 и 5,3%, в Чикаго — 92 и 8%, Бостоне — 95,7 и 4,3%, в Канаде (Оттава и Монреаль) — 90 и 10%.

Во Франции действует запрет на публикацию предварительных результатов голосования до закрытия избирательных участков. За нарушение предусмотрен штраф в размере 75 000 евро. Ранее о победе Макрона писали бельгийские СМИ, на которые этот запрет не распространяется. «Согласно трем различным институтам Эмманюэль Макрон придет со значительным опережением по итогам президентских выборов, с результатом выше 60%», — говорилось в сообщении газеты Le Soir. Бельгийский телеканал RTBF прогнозировал Макрону 62-64%.

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Согласно первым результатам Марин Ле Пен набрала в два раза больше голосов, чем ее отец Жан-Мари Ле Пен на выборах 2002 г. За него тогда проголосовали 17,8%.

Марин Ле Пен уже признала поражение. Она сообщила, что позвонила Макрону, чтобы поздравить с победой на выборах. «Я позвонила Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное — высшие интересы Франции», — сказала она своим сторонникам (цитата по «Интерфаксу»). Ле Пен отметила, что будет бороться против Макрона на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

Макрона также поздравили некоторые французские политики и европейские лидеры. В частности, ему позвонили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, мэр Парижа Анн Идальго, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Сам Макрон заявил, что для Франции открылась новая страница надежды и доверия. «Новая страница нашей истории открывается этим вечером. Я бы хотел, чтобы это была страница надежды и доверия», — сказал политик.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск), в некоторых крупных городах они работали на час дольше. По данным на 17.00 по местному времени (18.00 мск), явка на выборах президента Франции составляла 65,3%. Прогнозировалось, что в итоге она составит порядка 74%.

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Сам Макрон голосовал на избирательном участке в курортном Туке. Он появился там вместе со своей супругой Брижжит. Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне. Перед этим она встретилась с мэром этого города.

Второй тур выборов проходил в условиях усиленных мер безопасности. Кандидаты были окружены охраной. Об инцидентах на избирательных участках не сообщалось. Однако днем были эвакуированы люди с площади возле Лувра. Причиной эвакуации послужила обнаруженная на площади подозрительная сумка. Макрон выбрал местом празднования своей возможной победы эспланаду Лувра. Рядом был оборудован пресс-зал. Находившихся на месте событий журналистов тоже эвакуировали. Тревога оказалась ложной.

Накануне хакеры взломали серверы штаба Макрона, документы и фотографии из электронной почты штаба были опубликованы на сайте WikiLeaks. Организация обнаружила в данных имя сотрудника российской компании, в них упоминается некий Рошка Георгий Петрович.

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Комментарии  ()
RomanRussian
22:27 07.05.2017
Антиглобалистские силы оказались пока недостаточно сильны, чтобы взять под контроль сердце Европы, но на этом всё только начинается.
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