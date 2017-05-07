Макрон побеждает на выборах президента Франции

Во Франции обнародовали первые данные экзитполов на выборах президента страны, сообщает агентство AFP. Согласно им лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон набрал от 65,5 до 66,1% голосов, за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 33,9–34,5% избирателей.

Результаты опроса компании Ipsos, которые были обнародованы за полчаса до первых официальных данных, показывают, что Макрон набрал не меньше 65,1% голосов, его соперница Ле Пен — 34,9%. Отмечается, что число незаполненных или испорченных бюллетеней на этих выборах «исторически высоко», около 13%.

Также сообщалось, что Макрон лидирует в заморских департаментах и территориях Франции: на архипелаге Сен-Пьер и Микелон он набирает 63,3%, Ле Пен — 36,7%, на Сен-Бартелеми — 58,4 и 41,6% соответственно, на острове Сен-Мартен — 67,6 и 32,4%, в Гваделупе — 75,1 и 24,9%, на Мартинике — 77,5 и 22,5%, в Гвиане — 65 и 35%, Нью-Йорке — 94,7 и 5,3%, в Чикаго — 92 и 8%, Бостоне — 95,7 и 4,3%, в Канаде (Оттава и Монреаль) — 90 и 10%.

Во Франции действует запрет на публикацию предварительных результатов голосования до закрытия избирательных участков. За нарушение предусмотрен штраф в размере 75 000 евро. Ранее о победе Макрона писали бельгийские СМИ, на которые этот запрет не распространяется. «Согласно трем различным институтам Эмманюэль Макрон придет со значительным опережением по итогам президентских выборов, с результатом выше 60%», — говорилось в сообщении газеты Le Soir. Бельгийский телеканал RTBF прогнозировал Макрону 62-64%.

Согласно первым результатам Марин Ле Пен набрала в два раза больше голосов, чем ее отец Жан-Мари Ле Пен на выборах 2002 г. За него тогда проголосовали 17,8%.

Марин Ле Пен уже признала поражение. Она сообщила, что позвонила Макрону, чтобы поздравить с победой на выборах. «Я позвонила Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное — высшие интересы Франции», — сказала она своим сторонникам (цитата по «Интерфаксу»). Ле Пен отметила, что будет бороться против Макрона на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

Макрона также поздравили некоторые французские политики и европейские лидеры. В частности, ему позвонили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, мэр Парижа Анн Идальго, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Сам Макрон заявил, что для Франции открылась новая страница надежды и доверия. «Новая страница нашей истории открывается этим вечером. Я бы хотел, чтобы это была страница надежды и доверия», — сказал политик.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск), в некоторых крупных городах они работали на час дольше. По данным на 17.00 по местному времени (18.00 мск), явка на выборах президента Франции составляла 65,3%. Прогнозировалось, что в итоге она составит порядка 74%.

Сам Макрон голосовал на избирательном участке в курортном Туке. Он появился там вместе со своей супругой Брижжит. Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне. Перед этим она встретилась с мэром этого города.

Второй тур выборов проходил в условиях усиленных мер безопасности. Кандидаты были окружены охраной. Об инцидентах на избирательных участках не сообщалось. Однако днем были эвакуированы люди с площади возле Лувра. Причиной эвакуации послужила обнаруженная на площади подозрительная сумка. Макрон выбрал местом празднования своей возможной победы эспланаду Лувра. Рядом был оборудован пресс-зал. Находившихся на месте событий журналистов тоже эвакуировали. Тревога оказалась ложной.

Накануне хакеры взломали серверы штаба Макрона, документы и фотографии из электронной почты штаба были опубликованы на сайте WikiLeaks. Организация обнаружила в данных имя сотрудника российской компании, в них упоминается некий Рошка Георгий Петрович.