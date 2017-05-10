К осенним выборам региональные элиты подходят все более дезориентированными

Недавние аресты губернаторов Александра Соловьева (Удмуртия) и Леонида Маркелова (Марийская республика) стали ударом по региональным элитам и были восприняты как «показательные репрессии», говорится в ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов от фонда «Петербургская политика». Элиты сочли, что политические решения об арестах принимаются все более хаотично, а распространение информации о неблагоприятных условиях пребывания экс-губернаторов под стражей увеличивает деморализацию и продолжает снижать статус госслужбы. Эти события вернули в повестку вопрос о политической неприкосновенности врио глав регионов, поскольку не ясно, нужно мобилизовать на их победу административный ресурс либо проводить более или менее конкурентные кампании. Нарастают и новые интриги, влияющие на расклад политических сил, особенно с учетом приближающихся президентских выборов: например, в Москве это снос пятиэтажек, в Омске – срыв выборов мэра и т. п.

Снижение статуса губернаторов будет сказываться все сильнее, когда они не смогут решать какие-то проблемы из-за отсутствия полномочий, поясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Внутриполитический блок Кремля пытается взять под контроль систему управления рисками и старается их не очень нагнетать, но не имеет возможности блокировать принятие непопулярных решений. Даже регулярная коммуникация со всеми участниками политического процесса не гарантирует появления решений, не разрушающих правила игры и не несущих в себе потенциал дестабилизации». А система управления рисками вряд ли будет полноценной «без профилактики рисков, когда сама власть является самым эффективным конструктором протестной повестки», считает эксперт.

Верхи и низы Группу регионов с максимальной устойчивостью возглавляют Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы с самой слабой устойчивостью – Дагестан и Северная Осетия.

Антикоррупционный курс по отношению к высокопоставленным региональным чиновникам будет продолжен, хотя новые аресты губернаторов менее вероятны, говорится в очередном докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) о ситуации в регионах. Самым резонансным конфликтом эксперты сочли обсуждение сноса пятиэтажек в Москве: рост недоверия к реализации этого проекта привел к снижению позиций мэрии. АПЭК также фиксирует ослабление позиций глав тех регионов, где есть рост внутриэлитного противостояния и протестной активности, – в частности, Владимира Городецкого (Новосибирская обл.), Рамазана Абдулатипова (Дагестан), Виктора Назарова (Омская обл.).

Начиная с сахалинца Александра Хорошавина, арестовывают не тех губернаторов, кто считался наиболее коррумпированным или нарушил установленные Кремлем правила (нужный результат на выборах, отсутствие публичных конфликтов, относительное социальное спокойствие и т. д.), говорит политолог Николай Петров: «Теперь эти правила не работают, а новых нет. Новые же аресты могут парализовать управленческую элиту на местах, поэтому Кремлю нужно будет в скором времени объявить, что делать». Внутриполитическому блоку не совсем удается контролировать ситуацию с социально-экономическими рисками, добавляет он: «Президент проводил в отставку Маркелова и сказал о его новом месте работы, а через несколько дней его арестовали. Возникают проблемы, которые сложно предупредить, вроде конфликта вокруг Исаакия, передача которого в преддверии выборов оказывается серьезным испытанием. Есть ощущение отсутствия стратегического плана и согласованности действий разных частей федеральной власти». В мае будет презентована экономическая стратегия и станет ясно, куда идти, напоминает эксперт: «Машина не двигалась с 2004 г., любое движение будет вызывать конфликты. Даже если сейчас выберут идеального губернатора для поддержания статус-кво, не факт, что он сможет мобилизовать региональную элиту, когда потребуется новое развитие».