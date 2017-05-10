Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел нарушений в деле Зары Муртазалиевой, приговоренной в 2005 г. к девяти годам колонии за подготовку теракта в московском торговом центре «Охотный Ряд», говорится в сообщении на сайте суда. В своей жалобе в ЕСПЧ Муртазалиева указывала, что в ее деле Россия нарушила 6-ю статью Европейской конвенции и, в частности, пункты о праве на справедливый суд, праве допрашивать свидетелей, праве на достаточное время для своей защиты. В 2012 г. Муртазалиева вышла на свободу и эмигрировала во Францию.

Одной из главных претензий заявительницы был отказ Верховного суда России вызвать для допроса сотрудника УБОП ГУВД Москвы Саида Ахмаева. На предварительном следствии полицейский говорил, что у него были основанные на доверии отношения с Муртазалиевой, он помог ей найти жилье в Москве. Сама Муртазалиева считает, что Ахмаев сыграл ключевую роль в «фабрикации» этого дела. Однако ЕСПЧ счел отказ в допросе Ахмаева обоснованным. По словам адвоката Муртазалиевой Кирилла Коротеева, при голосовании по этому пункту четверо судей ЕСПЧ были против удовлетворения жалобы, трое – «за». ЕСПЧ обратил внимание на то, что впервые обоснование того, почему Ахмаев должен был быть вызван в суд, было представлено только в ЕСПЧ, а не в суд первой инстанции, отмечает Коротеев: «Это дело – пример того, как позиция защиты на судебном следствии в суде первой инстанции определяет судьбу жалобы в ЕСПЧ».

Ранее «Росбалт» сообщал, что Ахмаев входил в личную охрану депутата Госдумы Адама Делимханова и был арестован по делу о вымогательстве 100 млн руб. у московского бизнесмена.

Теперь у адвокатов Муртазалиевой есть три месяца на то, чтобы обжаловать решение в большой палате ЕСПЧ: по словам Коротеева, они «внимательно изучат позиции большинства и меньшинства судей» и решат, следует ли это делать.

Из решения ЕСПЧ следует, что нет особой специфики уголовного судопроизводства по делам о терроризме и это главный момент в этом деле, полагает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «Если обвиняемый в терроризме не имеет возможности допросить ключевого свидетеля, то о каком справедливом судопроизводстве вообще можно говорить?» По его мнению, в деле Муртазалиевой может быть второе дно, о котором широкая публика не знает.