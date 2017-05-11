С «дочкой» «Системы» судятся из-за системы управления

Как сообщили «Ведомостям» два человека, близкие к Министерству обороны России, предметом иска военного ведомства к концерну РТИ («дочка» АФК «Система») в Арбитражный суд Москвы являются претензии по контракту о создании Национального центра управления обороной (НЦУО). Иск на сумму почти 4,966 млрд руб. был подан 4 мая 2017 г., причины подачи иска в материалах дела на сайте суда не раскрываются.

По словам собеседников «Ведомостей», министерство обороны посчитало, что РТИ, который является генеральным подрядчиком по выполнению опытно-конструкторской работы по созданию НЦУО, не выполнил в срок ряд предъявленных военными к заданию требований, в том числе к аппаратуре. НЦУО расположен в реконструированном комплексе зданий Минобороны на Фрунзенской набережной, и его функционирование показано в многочисленных телесюжетах. Центр позволяет управлять в реальном времени повседневной деятельностью структур Министерства обороны на всей территории страны и за рубежом. По словам источника в военном ведомстве, иск не означает, что НЦУО неработоспособен. Представители Минобороны и РТИ от комментариев воздержались.

РТИ также выполняет для Минобороны работу по созданию радиолокаторов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж» и других средств СПРН, а также несколько других программам в интересах российских Вооруженных сил. По словам источника, близкого к Ракетным войскам стратегического назначения, радиолокаторы СПРН строятся в установленные сроки.

С учетом того значения, которое руководство Министерства обороны придает созданию НЦУО, все требования военных должны выполняться в полном объеме и если подрядчик – РТИ – их не выполнил, то претензии военного ведомства полностью оправданны, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.