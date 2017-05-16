Половина противников реновации пришла на митинг впервые в жизни

Почти половина москвичей (47%), пришедших на акцию против реновации 14 мая, впервые в жизни участвовали в митинге, следует из опроса, проведенного лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ в ходе акции на пр-те Сахарова. Остальные сообщили, что были на протестных акциях зимы 2011–2012 гг. (48%), на марше памяти Бориса Немцова (39%) и акции против коррупции 26 марта (38%). 29% пришедших на митинг – работники коммерческой сферы, 21% – пенсионеры, 17% – госслужащие и бюджетники.

В пятиэтажках живут 65% участников акции, но в предварительный список голосования попали дома лишь 39% опрошенных. По субъективной оценке 56% респондентов, их соседи не хотят включения их дома в программу сноса. 50% говорят, что прочитали весь законопроект о реновации, 26% знакомы с отдельными его частями. 79% участников акции считают себя коренными москвичами, почти половина проживает в своих квартирах свыше 20 лет.

Что поменять 33% участников митинга 14 мая считают нужным заменить в законе понятие «равнозначная квартира» на «равноценная». Переселение только в рамках района или квартала поддерживают 32%, норму о показе переселенцам нескольких квартир – 29%. 27% уверены, что неучастие в голосовании не должно трактоваться как голос «за»

Некоторые вспоминали, что последний раз выходили на уличные акции еще в 1991 г. – в защиту Белого дома, говорит руководитель лаборатории Валерия Касамара: «Еще одно ощущение – очень дружелюбная атмосфера: люди были открыты, им, по сути, было все равно, что говорят со сцены, – они хотели показать, что они есть. Они были рады тому, что вышли в офлайн и познакомились друг с другом. Многие вспоминали митинг на Сахарова в 2011 г., когда была такая же теплая атмосфера». Одним из главных тезисов была защита Конституции, где закреплено право на собственность: люди совсем недавно ощутили себя собственниками и для них это очень ценно, подчеркивает Касамара. Митинг также напоминал акцию 26 марта, «когда люди вышли против коррупции и им, по сути, было все равно, кто акцию организовал». Но какие-то политические выводы делать рано, поскольку половина людей вышла на митинг впервые, говорит она.

Исследование по митингу 14 мая провел и центр «Платформа». По его данным, большинство пришло, чтобы высказаться против закона, но были и критически настроенные люди, которые ходят на все протесты, и «наблюдатели». Протестные настроения сильнее всего выражены в возрастной группе 35–50 лет, добиться отмены закона люди хотят через диалог с властями, а среди причин несогласия с программой – коррупционная составляющая, принуждение сверху, боязнь оказаться за МКАД. Большинство участников акции недовольны закрытым стилем управления, но сохраняют надежду на обратную связь. Пока протест не выливается в радикальные формы, но может радикализоваться, если надежды на диалог будут обмануты, резюмируют авторы исследования.

Присутствие на акции 14 мая тех, кто обычно не ходит на митинги, свидетельствует «о приращении потенциала протеста, в том числе активизации тех же госслужащих», считает политолог Михаил Виноградов: «Если поход на митинг Навального они считают опасным, то здесь тема более приемлемая, и они ощущают, что власть не демонстрирует привычной упертости». Неудивительно и большое число тех, кто читал законопроект, – на встречах жителей с главами управ таких тоже было много, отмечает эксперт: «Сюрпризом стало наличие правовых идеалистов, которые до сих пор не имели повода увидеть зазор между законом и реальностью. Обозначилась категория людей, которые не понимают привычных ответов: «вы все вышли за деньги», «мы вас всех пересажаем» и т. п. То есть эти люди не знакомы с внеправовыми формами манипуляций, и власти придется находить с ними общий язык».