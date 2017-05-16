Зал заседаний Госдумы примет всех желающих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за три недели майского отпуска депутатов поставил точку в споре о посещении заседаний совета думы разными чиновниками, в том числе из администрации президента. Во вторник совет Госдумы впервые собрался в отремонтированном и расширенном зале заседаний, где ранее многим чиновникам и депутатам не хватало места.

В ноябре 2016 г. «Дождь» сообщил, что спикер захотел сократить число людей, участвующих в заседаниях совета с 80 до 60. Кроме тех, кому положено их посещать (зампреды Госдумы, лидеры фракций, председатели комитетов, полпреды президента и правительства, представители Совета Федерации), ранее туда постоянно приходили и разные лоббисты, в том числе те, у кого нет доступа для посещения совета, например помощники чиновников из администрации, объясняли тогда думские собеседники. Тогда Дума действительно попыталась ограничить участие сотрудников управления внутренней политики (УВП) в работе совета, говорили «Ведомостям» два близких к Кремлю собеседника, но это решение быстро отменяли и чиновники продолжают приходить на заседания. «На заседаниях совета мало места и нечем дышать, поэтому логично было предпринять попытку допускать только тех, кому это положено по статусу», – разъяснял думский собеседник. В январе начальник управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин первый раз пришел на совет Госдумы, а в феврале было объявлено о том, что в майские каникулы зал совета отремонтируют, чтобы добавить больше посадочных мест. Для этого половину кабинета забрали у вице-спикера Петра Толстого, которому пришлось пересадить свой аппарат на другой этаж.

У каждого депутата в зале советы Думы установят по планшету, как и в зале пленарного заседания, туда накануне будут подгружаться документы для совета, будут предусмотрены видеотрансляции, рассказал «Ведомостям» собеседник в секретариате спикера. Предусмотрены отдельные места для представителей правительства и президента с помощниками, место для выступающего, рассказал аппаратчик. «В новом зале стало на 30 квадратов больше места благодаря половине кабинета Толстого, дополнительные появились для председателей комиссий, заместителя межпарламентской группы, для представителей УВП», – объяснил чиновник. Еще шесть мест – гостевые, для желающих или приглашенных, добавил он. Главное – депутатам сделали кондиционер, отмечает другой сотрудник аппарата. В помещении поменяли люстры, пол, столы, стены. Стоимость ремонта при этом снизилась от первоначальной в несколько раз (в феврале она составляла 17 млн руб.), так как люстры в управделами нашлись из ранее не использованных на складе и их закупать заново не потребовалось, рассказал аппаратчик.