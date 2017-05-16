Госдума продолжает править свой регламент

Во вторник думский комитет по регламенту одобрил очередные изменения в работе нижней палаты парламента, рассказали «Ведомостям» в думском аппарате и подтвердил собеседник, близкий к руководству.

Поправки коснулись трех моментов. Как и предполагалось ранее, теперь депутаты должны будут уведомлять фракции о внесении законопроекта, чтобы в случае, если это не согласовано и не проработано с ее экспертами, фракция была предупреждена. Ранее в Госдуме объясняли, что необходимо советоваться с экспертами и коллегами по фракции до внесения законопроектов, но не все депутаты следовали этой просьбе. И если оппозиционные фракции говорили «Ведомостям», что у них проблем с партийной дисциплиной нет, то у единороссов такая проблема возникла. Поводом, например, стали поправки председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в закон «О полиции», законопроект депутата Владислава Резника о допуске страховщиков к медицинской тайне, поправки депутата Виталия Милонова о дополнительных ограничениях для социальных сетей.

Ольга Савастьянова по поручению спикера Вячеслава Володина подготовила поправки о процедуре отзыва законопроектов. Задача придумать такие поправки, чтобы была возможность отзывать «непроработанные инициативы» до попадания в повестку, возникла после истории с законопроектом о лишении приобретенного гражданства за терроризм. Сначала депутаты внесли некорректную версию поправок, позднее им пришлось исправляться: законопроект исчез из думской базы без объяснения причин, а через несколько дней была внесена исправленная версия.

Наконец, третья поправка в регламент возникла из-за рассмотрения законопроекта о «лесной амнистии». «У профильного комитета и у комитета-соисполнителя разошлись точки зрения на законопроект. Профильный поддерживал, а комитет-соисполнитель нет. В результате дискуссии договорились, что нам нужно принять изменения в регламент работы, что когда возникают подобные ситуации. С мнением о законопроекте на палате должен выступать не только профильный комитет, но и комитет-соисполнитель, если их мнение не совпадает», – рассказал Иван Мельников (КПРФ). Комитеты-соисполнители и раньше давали свои заключения, но все они оказывались в шредере, говорит собеседник, близкий к думскому руководству. Если их решения будут озвучивать, палата может передумать и не принять законопроект, посмотреть на него по-другому, отмечает он.