Некачественные законопроекты смогут исправлять до второго чтения

Думский регламент могут поправить так, чтобы «непроработанные инициативы» можно было иметь возможность отзывать и они «не сразу попадали в повестку», рассказал собеседник, близкий к руководству Госдумы, и подтвердил источник в аппарате

Думский регламент могут поправить так, чтобы была возможность отзывать «непроработанные инициативы» и они «не сразу попадали в повестку», рассказал собеседник, близкий к руководству Госдумы, и подтвердил источник в аппарате.

По словам собеседника, близкого к руководству Думы, конкретного механизма пока нет. Сейчас такая идея прорабатывается в комитете по регламенту: за время депутатских каникул (с 25 апреля Госдуму ждет трехнедельный перерыв в работе на региональную неделю и майские праздники) поправки должна написать руководитель комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

Непроработанные инициативы не должны попадать сразу в повестку, надо иметь возможность их отзывать и править, объяснил собеседник. Возможно, после изменений в течение суток их можно будет отзывать и редактировать без нарушения регламента: сейчас доработка возможна только при официальном отзыве документа или после первого чтения через поправки ко второму или третьему.

Необходимость в таких поправках возникла после ряда резонансных законопроектов, которые единороссам пришлось отзывать в последнее время, – такими стали поправки в закон «О полиции» Эрнеста Валеева и Василия Пискарева, Бориса Резника о страховых полисах и самый последний случай – внесенный всеми лидерами всех фракций законопроект о лишении приобретенного гражданства за терроризм. Внесенные в прошлый вторник поправки через два дня неожиданно исчезли из думской базы законопроектов – ни один из авторов не смог дать оперативный комментарий, что произошло с поправками.

Позднее руководитель комитета по госстроительству единоросс Павел Крашенинников сообщил, что проект отозван через комитет для доработки, а авторы писали письмо на имя спикера. Однако собеседники «Ведомостей» в аппарате утверждали, что процедура отзыва поправок должна быть другой и такой способ означает нарушение регламента. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывал «Ведомостям», что первый вариант поправок – версия думского руководства: «Вячеслав Володин проявил инициативу, не зная, что в Государственно-правовом управлении администрации президента такой законопроект уже разработан и готов к внесению». Поэтому Госдуме пришлось отзывать некорректную версию и перевносить документ администрации, говорит он. Собеседник, близкий к руководству Госдумы, уверен, что оба законопроекта писались в Думе и основаны на поправках Ирины Яровой из принятого антитеррористического пакета.