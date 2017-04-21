Дума сняла с рассмотрения «законопроект Ротенберга»

Поправки в закон были внесены в Госдуму в день, когда стало известно, что финансовая полиция Италии арестовала недвижимость Аркадия Ротенберга, который попал под санкции США и Евросоюза, отсюда «народное название» законопроекта

Госдума отклонила во втором чтении законопроект о компенсациях гражданам России потерь от заведомо неправосудных решений иностранных судов, так называемый «закон Ротенберга». Как сообщает «Интерфакс», на пленарном заседании депутаты согласились с выводами думского комитета по госстроительству и законодательству о том, что нет необходимости в таких изменениях в законах. Законопроект снят с рассмотрения.

В первом чтении поправки в федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» были приняты еще 8 октября 2014 г. Их автор, депутат-единоросс Владимир Поневежский, предлагал компенсировать из бюджета убытки россиян, пострадавших от «заведомо неправосудных» решений иностранных судов. Он разработал поправки в марте 2014 г., сначала они получили отрицательный отзыв правительства. Повторно они были внесены в Думу 23 сентября, в день, когда стало известно, что финансовая полиция Италии арестовала недвижимость Аркадия Ротенберга, который попал под санкции США и Евросоюза, отсюда «народное название» законопроекта. Врочем, сам Ротенберг тогда заверял, что не собирается компенсировать личные потери от западных санкций за счет федерального бюджета. Он также выражал уверенность, что инициаторы этого законопроекта «исходят из интересов отечественного бизнеса». Второе заключение правительства было положительным. Законопроект раскритиковали «оппозиционные» думские фракции, тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев, отрицательное заключение на него дал Верховный суд, который счел недопустимым перекладывать на налогоплательщиков риски отдельных организаций и граждан.

На конец января 2015 г. новых поправок и отзывов на законопроект так и не поступало, в профильном комитете «Ведомостям» говорили, что второе чтение пока не планируется.

«В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении проводились дополнительные согласования по доработке его текста, в результате которых был сделан вывод об отсутствии необходимости внесения предлагаемых законопроектом изменений в действующее законодательство», - процитировал 20 апреля 2017 г. «Интерфакс» заключение профильного комитета.

23 сентября 2015 г. стало известно, что финансовая полиция Италии арестовала недвижимость попавшего под санкции Аркадия Ротенберга. По данным газеты Corriere della Sera, были арестованы четыре виллы и квартира на Сардинии, а также гостиница Berg Luxury, расположенная недалеко от улицы Венето и Испанской лестницы в центре Рима. Ограничительные меры коснулись также принадлежащей Ротенбергу кипрской компании Olpon Investment Limited. Общая стоимость замороженных активов оценивалась в 30 млн евро.

Финансовая гвардия Италии начала расследование в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга после того, как холдинг Aurora 31 перевел 3 млн евро на реконструкцию отеля класса люкс Berg Luxury в центре Рима, сообщала тогда же Corriere della Sera. Этот перевод заинтересовал валютное подразделение финансовой гвардии, которое занимается международной безопасностью и противодействием терроризму. Он поступил от компании Aurora 31, которой и принадлежит Berg Luxury. Компанией Aurora 31 в равных долях владеют кипрские компании Logotax Developments и Olpon Investment, следует из отчета самой фирмы. А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу «СМП банка» (данные за II квартал 2014 г.). Ротенберг тогда отмечал, что под санкции должны были подпадать только счета и активы, которых у него в Италии не было, а в результате арестована была его недвижимость. Представитель Ротенберга тогда говорил ТАСС, что «небольшой 4-звездочный отель в Риме еще можно посчитать активом», но личная недвижимость, которая не выставлялась на продажу и не была объектом каких-либо сделок, таковым не считается и не должна подпадать под санкции.