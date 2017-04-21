Законопроект о лишении гражданства за терроризм вновь внесен в Госдуму

В Госдуму заново внесен законопроект, позволяющий отменять решения о приобретении гражданства России осужденным за терроризм. Согласно информации в базе данных нижней палаты парламента, число авторов документов увеличилось. К лидерам четырех фракций – Владимиру Васильеву («Единая Россия»), Владимиру Жириновскому (ЛДПР), Геннадию Зюганову (КПРФ) и Сергею Миронову («Справедливая Россия») присоединились спикер Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая («Единая Россия»), а также глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Проект федерального закона разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении гражданства РФ в случае, если указанное решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства, предусмотренного п. "Б" ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О гражданстве РФ», – говорится в пояснительной записке. При этом совершение преступлений террористической и экстремистской направленности будет приравниваться к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений.

Внесенный во вторник резонансный законопроект в четверг днем неожиданно исчез из базы законопроектов. По словам Лебедева, его «забрали, чтобы поправить одно предложение и внести вечером обратно».