Администрация Сочи: в субботнем карнавале не было проявлений расизма

Участники фестиваля Carnaval Sochi Fest 2017 во время шествия по Курортному проспекту Артур Лебедев / ТАСС

Администрация Сочи ответила на сообщения западных СМИ о проявлениях расизма на городском карнавале, который в городе провели в минувшую субботу в связи с открытием пляжного сезона и в преддверии начала Кубка конфедераций. В шествии, которое возглавлял мэр города Анатолий Пахомов, участвовали люди с лицами, покрашенными в черный цвет, в курчавых париках и даже с бананами в руках и на одежде. Западная пресса выразила опасения, что это может навлечь на организаторов и карнавала, и футбольного турнира обвинения в расизме.

В пресс-службе администрации Сочи «Интерфаксу» объяснили, что участники карнавала изображали представителей разных континентов и вся акция призвана была продемонстрировать толерантное отношение россиян к мировым традициям. «Россия - многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам», - сказал он и добавил, что организаторы шествия «ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы, и не ставили перед собой задачу кого-то оскорбить».

25 июня в Сочи в рамках Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Камеруна. «Мы с нетерпением ждем возможности оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций», - заверил представитель администрации.

О карнавале написали британские газеты, The Washington Post и Journal du Cameroun. Они отмечали, что фотографии загримированных «африканцев» сделало в том числе государственное агентство ТАСС. Также среди участников парада они отметили мексиканцев в усах и сомбреро. Почти все они приводят мнение нигерийского журналиста, который учится в России, Лоладе Адевуи. Он сказал АР, что считает, что черный грим был применен не из злого умысла и не как намеренное проявление расизма, а по незнанию и непониманию того, как на Западе могут трактовать подобные вещи. «Они не понимают, что это может восприниматься как проблема, если ты красишь лицо черным и добавляешь к этому банан. Они этого не видят», - цитирует его The Independent. The Guardian, представляя этот сюжет, написала о проблеме расизма в российском футболе и среде болельщиков. Газета напомнила о проявлениях расизма к чернокожим футболистам, играющим в российских командах, в том числе жалобы Халка на регулярность таких выходок, и о неонацистских интересах некоторых российских болельщиков. The Washington Post отметила, что расистские выходки позволяют себе фанаты и в других странах.

Мэр Сочи уже принял Адевуи и выразил сожаление, что «кого-то из участников» шествия «подвело элементарное чувство вкуса» и чувства студента были задеты. Это сообщает сайт городской администрации. В пресс-релизе отмечается, что, по мнению нигерийца, «созданный участником карнавала образ крайне некорректен, поскольку так уж сложилось, что банан стал символом выражения пренебрежительного отношения к чернокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов». «Хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью», - цитирует мэра его пресс-служба. Адевуи на это отметил, что счастлив находиться в России, к нему тепло относятся, но ему важно, чтобы в подобных вопросах не было недопонимания.

The Guardian в материале про Сочи также напомнила, что в марте 2015 г. в докладе организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) и информационно-аналитического центра «Сова» было сказано, что с мая 2012 г. по май 2014 г. в России было выявлено более 200 случаев проявления ксенофобии и расизма в футболе. Daily Mail напомнила, что в 2015 г. тогдашний вице-президент FIFA и руководитель Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Джеффри Уэбб заявил телеканалу ESPN, что в России с нынешним уровнем проявления в ней расизма пока нельзя проводить чемпионат мира. По его оценке, на тот момент с точки зрения расизма Россия «определенно представляла серьезный вызов» для федерации и FIFA нужно добиваться в России работы по снижению расизма.

В 2010 г. протесты вызвали костюмы российских фигуристов Оксаны Домниной и Максима Шабалина, которые для одного из номеров выбрали костюмы цвета темной кожи, украшенные листьями и орнаментом, стилизованным под белую нательную раскраску аборигенов. Глава земельного совета аборигенов штата Новый Южный Уэльс Бев Мэнтон тогда заявил, что для аборигенов выступление россиян оскорбительно и является примером «обирания» культурного наследия коренного населения Австралии, для которого их образ, церемония и танцы являются священными.

В 2015 г. германской Haribo пришлось свернуть налаженное для Швеции и Дании производство лакричных конфет в виде темных человеческих лиц, выполненных в стилистике африканских или индейских традиционных масок. Это решение было принято после того, как в этом дизайне пользователи соцсетей увидели намеки на расизм и даже работорговлю. Сейчас Музей детства в Эдинбурге находится под давлением представителей общественности, которые требуют убрать из экспозиции игрушки голливог - тряпичные куклы чернокожих людей с клоунскими улыбками за их карикатурность.