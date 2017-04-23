Антисемиты переквалифицировались в националистов

Число насильственных преступлений на почве антисемитизма в мире снизилось на 12% — с 410 случаев в 2015 г. до 361 в 2016 г. Об этом говорится в докладе «Антисемитизм в мире», представленном в воскресенье в университете Тель-Авива. Во Франции таких случаев стало меньше на 61%, в Великобритании — больше на 11%. По словам профессора Дины Порат, причина снижения числа насильственных преступлений в отношении евреев заключается в усилении мер безопасности и улучшении координации работы спецслужб. Однако, по словам Порат, возросло число оскорбительных высказываний в интернете, который стал основной площадкой для антисемитизма, а также случаев осквернения кладбищ. Согласно исследованию Всемирного еврейского конгресса, каждые 83 секунды в 2016 г. в интернете по всему миру публиковалось одно сообщение антисемитского характера.

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