В Смольном заявили, что Полтавченко таких указаний не давал, Вовненко затем сказала, что уходит сама и счастлива

И. о. директора Исаакия Вовненко решили заменить спустя сутки после назначения Петр Ковалев/ТАСС

Писательницу Ираду Вовненко, назначенную 31 мая на должность исполняющего обязанности директора музея Исаакиевского собора, решили заменить спустя сутки. По данным «Фонтанки», 1 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать новую кандидатуру.

В конце апреля стало известно, что народный артист России Николай Буров, возглавляющий Исаакий с 2008 г. и выступающий против передачи собора Русской православной церкви, намерен покинуть пост директора музея. Полномочия Бурова заканчиваются 5 июня. Вовненко ранее занимала в музее должность замдиректора по связям с общественностью.

Предполагается, что нового руководителя музея назначат в течение нескольких дней. Кто именно сменит Вовненко, пока не решено, но «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина», говорит собеседник «Фонтанки».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов опроверг информацию издания. «Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и. о. директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре. В Администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется», — написал он в Twitter. Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко заявил «Интерфаксу», что «не может ничего сказать на эту тему».

Наконец, сама Вовненко заявила, что пишет заявление об уходе. «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — сказала она «РИА Новости». Дать какие-либо пояснения она отказалась.

Почему в Смольном приняли решение заменить Вовненко, источник «Фонтанки» не уточняет. После ее назначения в СМИ и социальных сетях начали обсуждать творчество писательницы. Вовненко — член Союза писателей России и автор нескольких эротических романов. Избранные цитаты из ее произведений широко цитировались в соцсетях.

Напомним, о передаче собора РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступает против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста. Другие жители Санкт-Петербурга поддерживают решение властей и участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

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