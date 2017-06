В США готовятся к сегодняшним слушаниям с участием экс-директора ФБР

Ожидается, что Джеймс Коми сможет объяснить, давил ли на него Дональд Трамп в ходе расследования дела о «российском следе» J. Scott Applewhite / AP

В четверг в 10.00 по времени Восточного побережья в США (17.00 мск) начнутся слушания в сенатском комитете по разведке, на которые приглашен бывший директор ФБР Джеймс Коми. Под его руководством ФБР расследовало дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. После того как Дональд Трамп неожиданно уволил Коми 9 мая, стало известно, что ранее президент просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, недолго проработавшего советником Трампа по национальной безопасности. Это может быть квалифицировано как препятствование правосудию.

В опубликованном накануне письменном заявлении, которое Коми представит в качестве вступительного слова на слушаниях, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что после встреч с Трампом он подготовил служебные записки, в которых, в частности, было отмечено: Трамп хотел, чтобы Коми поклялся в личной преданности и прекратил расследование в отношении Флинна. Также Трамп, говорится в заявлении Коми, хотел, чтобы тот помог «разогнать тучи», собравшиеся над его администрацией из-за расследования о возможном вмешательстве России в выборы.

«В заявлении Коми поведение Дональда Трампа описывается в лучшем случае как неподобающее, а в худшем – как незаконное, – заявил сенатор-демократ Эдвард Марки. – Я призываю своих коллег в сенате, как демократов, так и республиканцев, сосредоточиться во время слушаний на одной и только одной вещи – выяснении правды». Сенатор-республиканец Джеймс Лэнфорд, член комитета по разведке, заявил вечером в среду Fox News, что не считает просьбы, которые Трамп высказывал Коми, препятствованием правосудию: «Президент не говорил ему: вы должны сделать то-то или то-то».

Политическое шоу

После того как в понедельник Белый дом заявил, что не будет пытаться препятствовать выступлению Коми в сенате, телекомпании стали рекламировать прямое включение со слушаний «с энтузиазмом, который обычно используется для рекламы боев на главный приз в тяжелом весе», пишет Financial Times. Показывать заседание в прямом эфире будут все национальные телесети и многие кабельные каналы. Компании отменяют утренние встречи, чтобы сотрудники смогли посмотреть выступление Коми и услышать вопросы, которые зададут ему сенаторы, сообщают СМИ. В Evergreen Partners, занимающейся стратегическими коммуникациями, отменили все встречи с клиентами, когда увидели, во сколько начнутся слушания в сенате, сказала The New York Times (NYT) президент компании Карен Кесслер: «Эту телепередачу видеть просто необходимо». Сотрудники запасаются попкорном и крекерами, готовясь смотреть слушания на большом офисном телевизоре.

Многие бары в Вашингтоне будут показывать слушания. Ресторан Shaw’s Tavern примерно в 3 км к северу от Капитолия сообщил, что откроется для постоянных посетителей раньше, чем обычно, чтобы они могли посмотреть трансляцию, запивая ее русской водкой по $5. В вашингтонском спортивном баре Union Pub бармены будут бесплатно наливать всем посетителям пиво Budweisers или рюмку бурбона каждый раз, как Трамп опубликует что-то в Twitter во время слушаний. Бесплатная выпивка будет неограниченной, уверила корреспондента NYT управляющая баром Эшли Сондерс: если президент опубликует 20 твитов, «нальем бесплатно 20 раз». Страничка Трампа в Twitter будет демонстрироваться вместе с картинкой с заседания сенатского комитета, которую можно будет видеть на 18 экранах в баре.

Журналисты CBS тоже будут следить за Twitter-страничкой Трампа. Они отрепетировали, как во время трансляции со слушаний будут реагировать на возможные публикации президента и сообщать о них зрителям. «Мы собираемся освещать то, как это событие будет отражаться в Вашингтоне и во всем мире», – говорит Райан Кэдро, исполнительный продюсер CBS News.

После публичных слушаний состоится закрытая часть заседания сенатского комитета с участием Коми.

Преданность и отвращение

В заявлении, подготовленном к слушаниям в сенатском комитете, Коми отмечает, что стал писать служебные записки после первой встречи с избранным президентом 6 января. За четыре месяца он общался с Трампом один на один девять раз – трижды лично и шесть раз по телефону. Между тем, за время президентства Барака Обамы Коми встречался с ним лишь дважды, причем последний – в конце 2016 г., чтобы попрощаться с уходящим лидером; записей после встреч с Обамой он не вел.

Почему важна независимость В своем заявлении для слушаний в сенатском комитете Джеймс Коми указывает, что во время ужина с президентом Трампом в январе он объяснил, «почему так важно, чтобы ФБР и министерство юстиции были независимы от Белого дома». Коми пишет: «Я сказал: это парадокс: в нашей истории бывали случаи, когда некоторые президенты считали, что поскольку «проблемы» идут от минюста, они должны попытаться держать министерство подле себя. Но размывание этих границ в конечном итоге только ухудшает ситуацию, поскольку подрывает общественное доверие к институтам».

На встрече 22 января Трамп попытался неуклюже обнять Коми, отчего тот почувствовал «отвращение», рассказал FT Бен Уиттс, давний друг бывшего директора ФБР и ведущий юридического блога Lawfare. Пять дней спустя во время ужина, куда его пригласил Трамп, Коми, как он пишет в заявлении, почувствовал растущее беспокойство: поведение президента он оценил как попытку «заставить меня просить о продолжении работы на своем посту и установить своего рода покровительственные отношения». «Это всерьез меня озаботило, учитывая традиционно независимый статус ФБР в структуре исполнительной власти», – отмечает бывший директор бюро.

Несколько мгновений спустя Трамп заявил: «Мне нужна преданность, я жду преданности». Установилась тишина, во время которой собеседники смотрели друг на друга, пишет Коми, после чего он пообещал президенту «честность». Трамп ответил: «Именно этого я и хочу, честной преданности».

А на встрече 14 февраля президент настойчиво просил прекратить расследование в отношении Флинна, который был уволен днем ранее, когда выяснилось, что он солгал не только публично, но и вице-президенту Майку Пенсу: Флинн заявлял, что не вел переговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Вскоре после этого, пишет Коми, он «настойчиво попросил» генерального прокурора Джеффа Сешнса «исключить в будущем непосредственное общение между президентом и мной».

30 марта Трамп позвонил Коми и пожаловался, сравнив расследование дела о «российском следе» с тучей, которая висит над Белым домом и «мешает ему действовать от лица страны». «Что мы можем сделать, чтобы разогнать эти тучи?» – спросил Трамп. Коми ответил, что ФБР работает так быстро, как только возможно.

Тогда Трамп попросил Коми публично заявить, что в отношении лично президента расследование не ведется: «Мы должны обнародовать этот факт». По словам Коми, он не хотел делать такого заявления: хотя в тот момент Трамп действительно не находился под расследованием, в случае изменения его процессуального статуса пришлось бы делать корректирующее заявление.