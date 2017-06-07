Экс-глава ФБР расскажет о просьбе Трампа прекратить расследование «российского следа»

Бывший глава ФБР Джеймс Коми подтвердил, что на слушаниях в сенате на этой неделе сообщит, что президент США Дональд Трамп призывал его прекратить расследование о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

В заявлении Коми, выдержки из которого приводят в среду американские СМИ, отмечается, что Трамп выражал надежду на то, что тот «откажется от расследования».

Кроме того, по сообщению издания The Hill, Коми намерен сообщить сенаторам, что Трамп говорил, что ожидает от него лояльности.

Вместе с тем, как передает телеканал Fox News, Коми в письменном заявлении отмечает, что Трамп просил его лишь о том, чтобы отказаться от расследования в отношении контактов его экс-советника с Россией, а не от «российского дела» в целом.

Корреспондент телеканала зачитал заявление Коми, в котором тот пишет: «Я понял, что президент просил, чтобы мы прекратили расследования по поводу Флинна и его не соответствовавших действительности заявлений о содержании его разговоров с российском послом в декабре 2016 г. Насколько я понял, президент не говорил о том, чтобы отказаться от более широкого расследования о России и о ее возможных связях с предвыборным штабом [Трампа]».