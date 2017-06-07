Трамп представит на должность главы ФБР экс-помощника генпрокурора Рэя

Президент США Дональд Трамп предложит на должность директора Федерального бюро расследований бывшего помощника генпрокурора Кристофера А. Рэя (Christopher A Wray).

«Я представлю на должность нового главы ФБР Кристофера Рэя. Человека с безупречным послужным списком», - написал Трамп в Twitter.

Рэй - юрист фирмы King & Spadling, работает в офисах фирмы в Вашингтоне и Атланте. Он председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях.

В настоящее время Эндрю МакКейб является исполняющим обязанности директора ФБР. Он занял этот пост после увольнения главы службы Джймса Коми.