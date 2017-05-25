Основной претендент на пост директора ФБР Джо Либерман снял свою кандидатуру

Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост нового директора ФБР.

«Я думаю, будет лучше избегать всего, что выглядело бы как конфликт интересов, учитывая мою роль старшего адвоката в юридической фирме, в которой Марк (Касовиц) является старшим партнером», - написал он в письме Дональду Трампу, текст которого приводит издание The Wall Street Journal.

Юрист Касовиц долгое время входил в команду адвокатов Трампа. Именно он должен представлять интересы американского президента в расследовании о «вмешательстве России» в выборы в США в ноябре прошлого года.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп склоняется именно к назначению Либермана на пост директора ФБР.