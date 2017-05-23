В минюсте США разрешили спецпрокурору Мюллеру вести расследование по России

Комитет по этике минюста США одобрил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы, пишет во вторник газета The Hill.

«Мы можем подтвердить, что эксперты департамента по этике изучили соответствующие вопросы и решили, что участие господина Мюллера в разбирательстве по вопросам, которые были переданы в его ведение, уместно», - говорится в заявлении официального представителя минюста США Сары Флорес.

Ранее стало известно, что минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 г.