Флинн отказался передавать сенату личные документы, связанные с российским делом

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн не будет предоставлять сенаторам личные документы в рамках расследования о связях команды Дональда Трампа с Россией, сообщает Associated Press. Его адвокаты письменно сообщили в сенатскую комиссию, что запрашиваемые документы не будут переданы из-за «нарастающей общественной ярости» против Флинна. Их подзащитный воспользовался пятой поправкой Конституции, гарантирующей право не свидетельствовать против самого себя. Назначение спецпрокурора по России Роберта Мюллера, по мнению адвокатов, создает юридически опасную среду для сотрудничества с сенатской комиссией.

Несколькими часами позже член палаты представителей палаты представителей Элайджа Каммингс заявил, что изученные им правительственные документы показывают несоответствия в раскрытой Флинном информации следователям США в начале 2016 г. Конгрессмен уверен, что чиновник ввел в заблуждение власти относительно источника выплат $33 000 от российской телевизионной сети, финансируемой государством, не смог определить иностранных официальных лиц, с которыми он встречался, включая президента России Владимира Путина, и замалчивал свое увольнение с поста начальника военной разведки во время правления экс-президента Барака Обамы. Адвокат Флинна не стал комментировать эти обвинения.