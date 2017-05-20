Трамп считает ошибкой увольнение советника Майкла Флинна — Politico

Президент США Дональд Трамп признал, что увольнение советника по национальной безопасности страны Майкла Флинна было ошибкой, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, еще в феврале Трамп говорил об этом некоторым друзьям и помощникам.

Осознав ошибку, Трамп стал пытаться защитить Флинна, которого обвиняют в связях с Россией, говорят собеседники газеты. Источники отметили, что Трамп часто сомневается в своих решениях уже после того, как они были приняты.

Ранее газета New York Times писала, что Трамп настаивает на прекращении расследования в отношении Флинна. Издание посчитало это прямым доказательством вмешательства Трампа в ход расследования его предполагаемых связей с Россией.