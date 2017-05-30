CNN: Русские обсуждали "унизительные" данные о Трампе

Разведка США располагает записями разговоров российских правительственных чиновников, обсуждавших «унизительную» информацию о кандидате в президенты Дональде Трампе и его ближайших помощниках в ходе кампании 2016 года, пишет CNN со ссылкой на свои источники в разведке и в Конгрессе США.

По данным одного из источников, речь шла об информации финансового характера, причем стороны разговора обсуждали, можно ли с ее помощью повлиять на ближний круг Трампа. То есть, по мнению разведки, США русские «полагали, что могут влиять на администрацию с помощью этой унизительной (derogatory) информации», уточняет агентство.

Тем не менее в разговоре российские чиновники могли «преувеличить значимость» информации, либо вообще полностью ее выдумать, «в контексте российской кампании по дезинформации в ходе выборов в США», отмечает CNN. О ком именно в команде Трампа шла речь, источники не говорят.

Представитель Белого Дома назвал сообщение CNN «очередными ложными непроверенными заявлениями анонимных источников, направленными на очернение Трампа». ФБР и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.

Ранее CNN со ссылкой на перехват спецслужб сообщало, что российские чиновники хвастались укреплением связей с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном и руководителем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом.