WSJ узнала о готовящихся изменениях в Белом доме

Президент США Дональд Трамп намерен провести ряд крупных изменений в Белом доме, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации. По данным издания, вопрос будет официально обсуждаться уже на следующей неделе.

Пока в Белом доме не стали комментировать информацию. «Нам нечего объявить», — передает газета слова представителя Белого дома Шона Спайсера, сказанные накануне.

Как сообщают собеседники WSJ, Трамп намерен «перетрясти» высшее руководство Белого дома, а также привлечь к работе адвокатов, которые будут оказывать содействие в расследовании о связях с Россией.