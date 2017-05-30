Подал в отставку директор администрации Трампа по связям с общественностью

Майк Дубке, директор по связям с общественностью администрации президента США Дональда Трампа, подал в отставку, заявил сам Дубке ресурсу Politico.

Видный республиканец, опытный стратег PR Дубке подал прошение об отставке 18 мая, и Трамп немедленно его одобрил, сказал он. Однако по соглашению с администрацией Дубке отработал первое зарубежное турне Трампа в целях надлежащей передачи дел.

Из серии отставок в команде Трампа минимум три связаны с расследованием его связей с Россией. В отставку ушли советник по нацбезопасности Майкл Флинн, руководитель избирательной кампании Пол Манафорт и советник по внешней политике Картер Пейдж.