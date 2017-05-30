Костин раскритиковал вашингтонские элиты за их борьбу с Трампом

Война вашингтонских элит или бюрократов с президентом Дональдом Трампом полностью парализует его возможности делать что бы то ни было, даже начать диалог с Россией, заявил Financial Times президент – предправления ВТБ Андрей Костин. Издание называет его крупнейшим российским банкиром и соратником президента Владимира Путина. По оценке Костина, попытка побороть Трампа с помощью «российского козыря» доходит до полного безумия, и этот сумасшедший дом в Вашингтоне не оставляет никаких шансов на улучшение отношений России и США в обозримом будущем. Также он опасается, что в результате западные санкции против России могут остаться в силе на неопределенный срок, пишет газета, напоминая, что ВТБ попал под санкции США.

По оценке издания, слова Костина показывают, сколь велико разочарование в правящих кругах России, которые оптимистично рассчитывали на сближение с США после прихода Трампа в Белый дом. Сам банкир говорит, что Путин – очень опытный политик и у него никогда не было завышенных ожиданий на этот счет. «Насколько я понял из собственных наблюдений и бесед с ним, он всегда знал, что это будет нелегко. Он просто терпелив», – поделился Костин.

Руководитель ВТБ также отметил опасность ухудшения отношений между двумя ядерными державами. «Думаю, это очень печально, и не только из-за санкций, – цитирует FT. – Как просто человек, у которого есть дети, я больше озабочен безопасностью и стабильностью. У обеих стран мощный ядерный потенциал, и мы вступаем в период новой гонки вооружений и отсутствия контактов по основным международным вопросам. Это очень опасно. Но винить в этом следует не нас, откровенно говоря, вина за это лежит на американских элитах».

По оценке Костина, у Трампа есть слабые стороны, в том числе отсутствие опыта нахождения в коридорах власти и ошибки в работе со СМИ. Однако обвинять его в связях с Россией или, например, с ВТБ – это полная ерунда, считает банкир.

19 мая руководитель Сбербанка Герман Греф заявил CNBC, что отношения между Россией и США ухудшились до очень сложного состояния, и появились некоторые признаки несколько параноидального отношения к России. За два дня до этого Владимир Путин, характеризуя двусторонние отношения, заявил: «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты».