Путин увидел «политическую шизофрению» в обвинениях в адрес Трампа в выдаче секретов

Президент России Владимир Путин считает «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

«Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», - пошутил президент.

Накануне американские СМИ сообщили, что Трамп поделился с Лавровым совершенно секретной информацией, доступ к которой имели даже не все сотрудники Белого дома. Она не разглашалась и союзникам.

По данным ABC, Трамп раскрыл конфиденциальную информацию о планах «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) взорвать пассажирский самолет, направляющийся в США. Эта информация была получена Вашингтоном от израильской разведки, настаивавшей на неразглашении информации. Теперь жизнь шпиона, добывшего ее, подвергается риску, сообщает издание.

Трамп заявил, что как глава государства имеет полное право поделиться информацией с Россией относительно темы терроризма и безопасности авиаполетов.