Трамп назвал встречу с Лавровым «очень-очень успешной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне была очень успешной. Об этом он сказал во вторник в Белом доме после совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на многочисленные призывы журналистов прокомментировать сообщения о предоставлении Лаврову сверхсекретной информации во время встречи.

Как подчеркнул президент США, «в ближайшие годы нас ждет успех». «Мы хотим, чтобы как можно больше [стран] помогали бороться с терроризмом», - сказал Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон поддерживает любые попытки снизить уровень насилия в Сирии и способствовать мирному урегулированию в этой стране.

«Мы поддерживаем любые меры, которые могли бы сократить насилие в Сирии и создать условия для мирного урегулирования», - сказал президент США во время совместной пресс-конференции с президентом Турции.

«Мы также высоко ценим лидерство Турции в попытках положить конец ужасным убийствам в Сирии», - отметил Трамп.

Он добавил, что США поддерживают Турцию в ее борьбе с такими террористическими группировками, как «Исламское государство» (запрещена в России) и Рабочая партия Курдистана.