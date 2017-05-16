Лавров доложил Путину о результатах встречи с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал российского президента Владимира Путина о результатах встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он всегда докладывает о своих контактах президенту», - сказал пресс- секретарь. «Все, что мы хотели сказать о беседе, было сказано Лавровым», - добавил Песков.

Ранее Трамп заявил, что как глава государства имеет полное право поделиться информацией с Россией относительно темы терроризма и безопасности авиаполетов.