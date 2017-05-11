Песков: Лавров передал Трампу послание Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров передал президенту США некое послание от Владимира Путина. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это на брифинге 11 мая, не уточнив ничего об этом послании. «Безусловно. Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», - сказал Песков.

Чиновника спросили, действительно ли президент Дональд Трамп принял Лаврова по просьбе Путина, которую тот высказал во время телефонной беседы двух лидеров, об этом сообщало Politico. На это Песков ответил: «Я уже отвечал на этот вопрос. Контакты осуществлялись в продолжение разговора двух президентов». Он добавил, что в Кремле ориентируются, что Трамп и Путин смогут встретиться в июле на полях саммита G20 в Гамбурге. «Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи», - цитирует Пескова ТАСС.

В Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития двусторонних отношений после встречи Трампа и Лаврова. По словам Пескова, эту беседу в Москве считают «позитивным явлением», но призывают относиться к происходящему сдержанно, «потому что впереди ждет большая работа» и делать заключения о возможности потепления еще рано. «И президенты уже говорили три раза по телефону, в развитие этого диалога на высшем уровне господин [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон был принят в Москве, и Лавров был принят в Вашингтоне (Трампом)», - напомнил пресс-секретарь Путина (цитаты ТАСС).