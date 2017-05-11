Трамп встретился с министром иностранных дел Украины

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает портал 112.ua. со ссылкой на заявление посольства Украины. В ходе встречи «стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», - говорится в нем.

В конце апреля стало известно, что США намерены сократить объем предоставляемой финансовой помощь Украине на 2018 финансовый год на 68,8% – с $570 940 до $177 880. Кроме того, в законопроекте об ассигнованиях Пентагону содержится запрет на использование американской помощи для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов». Также Украине запрещается тратить эти средства для приобретения ЗРК. Документ предполагает, что 30 сентября можно израсходовать $150 млн на оказание поддержки Украине, «включая подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение». Конгрессмены одобрили предоставление Украине $337 млн для невоенных нужд.

Накануне Трамп встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который также провел переговоры с госсекретарем Рэксом Тиллерсоном. По итогам встреч Госдепартамент выпустил заявление, в котором подтверждалось действие антироссийских санкций до тех пор, пока не будут устранены причины, по которым они были введены. Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи с Трампом тема санкций не затрагивалась.