Белый дом настаивает на сокращении помощи развивающимся странам и реструктуризации USAID

Провозглашенная президентом США Дональдом Трампом политика «America first» («Америка прежде всего») предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID, пишет The Foreign Policy. Издание ссылается на 15-страничный проект бюджета Госдепартамента.

В марте администрация предлагала снизить эти расходы более чем на треть. Но это лишь среднее арифметическое. Так, в проекте бюджета на 2018 фискальный год, скан которого приводит издание, сокращение помощи Украине значится на 68,8% - с $570 940 до $177 880. Помощь Таджикистану предлагается сократить на 47,6% - до $17 300, Молдавии – на 47,4% (до $16 000). Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Туркменистану - на 100%. Также полностью помощи могут быть лишены Вьетнам и Куба и ряд других стран. Помощь Ираку, напротив, предлагается увеличить на 144,9% - со $122 500 до $300 000, а Сирии – на 50%, со $100 000 до $150 000.

Сокращению может подвергнуться и само агентство. Управляющий USAID Уэйд Уоррен на недавнем собрании сообщил сотрудникам, что чиновники администрации рассматривают вопрос о сворачивании ведомства, подконтрольного Госдепартаменту, в рамках указа Трампа о рационализации исполнительной власти от 13 марта. Пока принимаются предложения и по реструктуризации.

Издание отмечает, что это – беспрецедентная мера. В 1999 г. в США было закрыто агентство по информации, занимавшееся финансированием информационных и культурных зарубежных программ, некоторые проекты были переданы в Госдеп. Однако закрытие, или даже просто сокращение, агентства, занимающегося вопросами профилактики болезней и продовольственной безопасности, может оказаться гораздо более чувствительным, отмечает издание.