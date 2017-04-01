Порошенко ждет от Европы создания «плана Маршалла для Украины»

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европу представить долговременный план помощи стране. «С нетерпением жду дальнейших шагов от европейских партнеров по созданию "плана Маршалла" для Украины», — написал Порошенко в Facebook.

Он поблагодарил представителей Литвы за идею создания такого плана и добавил, что готов к обсуждению проекта в ходе следующих встреч с лидерами стран-членов ЕС.

Резолюция о разработке плана долговременной помощи Украине была одобрена на конгрессе Европейской народной партии, который прошел 29-30 марта на Мальте. «Планом Маршалла» назывался план помощи США странам Европы после войны.