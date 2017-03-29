30% россиян считают, что Россия не должна вмешиваться в конфликт на востоке Украины

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 25% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Практически столько же россиян (24%) считают, что Россия должна присоединить самопровозглашенные республики.

Однако большинство опрошенных (30%) полагают, что Москва должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, а 4% уверены, что Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над Донбассом. При этом 9% опрошенных выступают за помощь ЛНР и ДНР в расширении автономии в составе Украины, 8% затруднились ответить.

Большинство опрошенных центром граждан (78%) слышали о транспортной блокаде, которую ввел Киев в отношении ЛНР и ДНР. При этом 30% респондентов хорошо разбираются в этом вопросе, а 48% слышали об этих событиях урывками. Около четверти россиян (22%) впервые узнали о блокаде от сотрудников ВЦИОМ.