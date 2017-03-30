МВФ 3 апреля рассмотрит вопрос предоставления очередного транша Украине

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 3 апреля рассмотрит вопрос предоставления очередного транша Киеву. «Работа завершена совместными усилиями. Вопрос Украины будет рассмотрен советом директоров МВФ 3 апреля», – написал Данилюк в Facebook.

Ранее сообщалось, что МВФ отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на 20 марта. В Киеве перенос заседания объяснили тем, что фонду необходимо уточнить расчеты в связи с экономическими мерами Украины, принимаемыми в ответ на блокаду со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также в связи с признанием Россией паспортов жителей Донбасса.

Напомним, в марте 2015 г. МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривает ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд.