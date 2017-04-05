CША могут сократить финансовую помощь Украине

Программы помощи США Украине могут быть урезаны. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк подтвердила это на конференции по украинской проблематике в Атлантическом совете США в Вашингтоне.

Перед тем как она получила слово, бывший посол США на Украине Джон Хербст сказал, что, на его взгляд, «вполне возможно сокращение размеров помощи Украине в нынешнем году <...> не из-за факторов, связанных с Украиной, а по соображениям внутриполитической жизни» в США. В свою очередь Бринк сказала, что в оценке ситуации с бюджетом «согласна с послом Хербстом».

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежние, - пояснила она. - Конечно, последнее слово за конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям. А госдепартамент и программы внешней помощи - это часть бюджета, подвергающаяся очень серьезным сокращениям».