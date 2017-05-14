Лавров прокомментировал ситуацию с фотографиями со встречи с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не понимает, почему поднялась такая шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

«Не знаю. Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — сказал Лавров.

Напомним, на встречу были допущены только личные фотографы Трампа и Лаврова. МИД России опубликовал снимки, американская сторона не стала публиковать протокольные фотографии.

Ряд американских СМИ возмутились тем, что им не разрешили освещать встречу, возникли споры о том, допустимо ли показывать российские фото со встречи американского президента и Сергея Лаврова.