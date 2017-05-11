Захарова прокомментировала реакцию американских СМИ на визит Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию американских СМИ на визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Вашингтон. «После того как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», – написала Захарова в Facebook.

Таким образом она отреагировала на сообщения о том, что СМИ в США спорят, допустимо ли показывать российские фото со встречи американского президента Дональда Трампа и Сергея Лаврова. На встречу были допущены только личные фотографы Трампа и Лаврова. МИД России опубликовал снимки, американская сторона не стала публиковать протокольные фотографии. Ряд американских СМИ возмутился тем, что им не разрешили освещать встречу.